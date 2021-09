Diaporama Hélène Ségara et sa taille 36 : avant/après impressionnant et secrets de sa perte de poids

Hélène Ségara et sa taille 36 : avant/après impressionnant et secrets de sa perte de poids

Hélène Ségara amincie et fière de sa taille 36

Exclusif - Hélène Ségara - Enregistrement de l'émission "300 Choeurs chantent les plus belles comédies musicales" à Paris, qui est diffusée le 30 septembre sur France 3 © Giancarlo Gorassini / Bestimage

Exclusif - Hélène Ségara - Concert de solidarité de l'appel national pour la Tsédaka (Solidarité de la Communauté Juive de France envers les israélites et non israélites démunis) au Palais des Sports à Paris le 12 décembre 2016. © Erez Lichtfeld/Bestimage

8 / 19

Concert hommage à Bercy de la comédie musicale "Notre Dame de Paris", 13 ans après sa création en 1998 par Luc Plamondon et Richard Cocciante. Ce concert réunit les artistes originaux accompagnés de 70 musiciens et de 40 choristes. Hélène Ségara (Esmeralda), Daniel Lavoie (Frollo), Garou (Quasimodo), Bruno Pelletier (Gringoire), Patrick Fiori (Phoebus), Julie Zenatti (Fleur de lys) et Luck Mervil (Clopin). Paris, le 16 décembre 2001. © Patrick Carpentier/Bestimage