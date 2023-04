Diaporama : Jacques et Gabriella de Monaco mini-stars déchaînées : les adorables jumeaux sur leur 31 font le show avec leurs cousins

1 / 23 Jacques et Gabriella de Monaco mini-stars déchaînées : les adorables jumeaux sur leur 31 font le show avec leurs cousins

2 / 23 La princesse Charlene de Monaco, et ses enfants le prince Jacques et la princesse Gabriella, Sean Wittstock avec sa femme Chantell Violet Serfontein et leurs enfants Raigen et Aiva Grace - La famille princière de Monaco assiste à la finale homme du tournoi Rolex Monte Carlo Masters à Roquebrune-Cap-Martin. En s'imposant devant Holger Rune (5-7, 6-2, 7-5), Andrey Rublev a décroché son tout premier Masters 1000. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

3 / 23 Le prince Albert semblait particulièrement heureux de les avoir avec lui. Le prince Albert II de Monaco, le prince Jacques et la princesse Gabriella, Sean Wittstock avec sa femme Chantell Violet Serfontein - La famille princière de Monaco assiste à la finale homme du tournoi Rolex Monte Carlo Masters 2023 à Roquebrune-Cap-Martinle 16 avril 2023. En s'imposant devant Holger Rune (5-7, 6-2, 7-5), Andrey Rublev a décroché son tout premier Masters 1000. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

4 / 23 Les adorables enfants étaient accompagnés de leurs cousins, les enfants du discret Sean Wittstock. La princesse Charlene de Monaco, ses enfants le prince Jacques et la princesse Gabriella, Sean Wittstock avec sa femme Chantell Violet Serfontein et leurs enfants Raigen et Aiva Grace - La famille princière de Monaco assiste à la finale homme du tournoi Rolex Monte Carlo Masters 2023 à Roquebrune-Cap-Martinle 16 avril 2023. En s'imposant devant Holger Rune (5-7, 6-2, 7-5), Andrey Rublev a décroché son tout premier Masters 1000. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

5 / 23 Et comme toujours, ils n'ont pu s'empêcher de faire quelques bêtises ! La princesse Charlene de Monaco, le prince Albert II de Monaco, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella - La famille princière de Monaco assiste à la finale homme du tournoi Rolex Monte Carlo Masters 2023 à Roquebrune-Cap-Martinle 16 avril 2023. En s'imposant devant Holger Rune (5-7, 6-2, 7-5), Andrey Rublev a décroché son tout premier Masters 1000. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

6 / 23 En tout cas, ce sont de réelles mini-stars ! La princesse Charlene de Monaco, ses enfants le prince Jacques et la princesse Gabriella, Sean Wittstock avec sa femme Chantell Violet Serfontein et leurs enfants Raigen et Aiva Grace - La famille princière de Monaco assiste à la finale homme du tournoi Rolex Monte Carlo Masters 2023 à Roquebrune-Cap-Martinle 16 avril 2023. En s'imposant devant Holger Rune (5-7, 6-2, 7-5), Andrey Rublev a décroché son tout premier Masters 1000. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

7 / 23 Le prince Albert II de Monaco, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella - La famille princière de Monaco assiste à la finale homme du tournoi Rolex Monte Carlo Masters 2023 à Roquebrune-Cap-Martinle 16 avril 2023. En s'imposant devant Holger Rune (5-7, 6-2, 7-5), Andrey Rublev a décroché son tout premier Masters 1000. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

8 / 23 Le prince Albert II de Monaco, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella, Sean Wittstock avec sa femme Chantell Violet Serfontein - La famille princière de Monaco assiste à la finale homme du tournoi Rolex Monte Carlo Masters 2023 à Roquebrune-Cap-Martinle 16 avril 2023. En s'imposant devant Holger Rune (5-7, 6-2, 7-5), Andrey Rublev a décroché son tout premier Masters 1000. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

9 / 23 La princesse Charlene de Monaco, ses enfants le prince Jacques et la princesse Gabriella, Sean Wittstock avec sa femme Chantell Violet Serfontein et leurs enfants Raigen et Aiva Grace - La famille princière de Monaco assiste à la finale homme du tournoi Rolex Monte Carlo Masters 2023 à Roquebrune-Cap-Martinle 16 avril 2023. En s'imposant devant Holger Rune (5-7, 6-2, 7-5), Andrey Rublev a décroché son tout premier Masters 1000. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

10 / 23 Le prince Albert II de Monaco, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella, Sean Wittstock avec sa femme Chantell Violet Serfontein - La famille princière de Monaco assiste à la finale homme du tournoi Rolex Monte Carlo Masters 2023 à Roquebrune-Cap-Martinle 16 avril 2023. En s'imposant devant Holger Rune (5-7, 6-2, 7-5), Andrey Rublev a décroché son tout premier Masters 1000. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

11 / 23 Le prince Albert II de Monaco, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella - La famille princière de Monaco assiste à la finale homme du tournoi Rolex Monte Carlo Masters 2023 à Roquebrune-Cap-Martinle 16 avril 2023. En s'imposant devant Holger Rune (5-7, 6-2, 7-5), Andrey Rublev a décroché son tout premier Masters 1000. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

12 / 23 Le prince Albert II de Monaco, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella - La famille princière de Monaco assiste à la finale homme du tournoi Rolex Monte Carlo Masters 2023 à Roquebrune-Cap-Martinle 16 avril 2023. En s'imposant devant Holger Rune (5-7, 6-2, 7-5), Andrey Rublev a décroché son tout premier Masters 1000. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

13 / 23 Le prince Albert II de Monaco, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella, Sean Wittstock avec sa femme Chantell Violet Serfontein - La famille princière de Monaco assiste à la finale homme du tournoi Rolex Monte Carlo Masters 2023 à Roquebrune-Cap-Martinle 16 avril 2023. En s'imposant devant Holger Rune (5-7, 6-2, 7-5), Andrey Rublev a décroché son tout premier Masters 1000. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

14 / 23 Le prince Albert II de Monaco, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella, Sean Wittstock avec sa femme Chantell Violet Serfontein - La famille princière de Monaco assiste à la finale homme du tournoi Rolex Monte Carlo Masters 2023 à Roquebrune-Cap-Martinle 16 avril 2023. En s'imposant devant Holger Rune (5-7, 6-2, 7-5), Andrey Rublev a décroché son tout premier Masters 1000. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

15 / 23 Le prince Albert II de Monaco, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella, Sean Wittstock avec sa femme Chantell Violet Serfontein, Gareth Wittstock - La famille princière de Monaco assiste à la finale homme du tournoi Rolex Monte Carlo Masters 2023 à Roquebrune-Cap-Martinle 16 avril 2023. En s'imposant devant Holger Rune (5-7, 6-2, 7-5), Andrey Rublev a décroché son tout premier Masters 1000. © Bruno Bebert/Bestimage No Tabloids - The princely family of Monaco attends the men's final of the Rolex Monte Carlo Masters 2023 tournament in Roquebrune-Cap-Martin on April 16, 2023. By winning ahead of Holger Rune (5-7, 6-2, 7-5), Andrey Rublev won his very first Masters 100 © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

16 / 23 La princesse Charlene de Monaco, ses enfants le prince Jacques et la princesse Gabriella, Sean Wittstock avec sa femme Chantell Violet Serfontein et leurs enfants Raigen et Aiva Grace - La famille princière de Monaco assiste à la finale homme du tournoi Rolex Monte Carlo Masters 2023 à Roquebrune-Cap-Martinle 16 avril 2023. En s'imposant devant Holger Rune (5-7, 6-2, 7-5), Andrey Rublev a décroché son tout premier Masters 1000. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

17 / 23 Le prince Albert II de Monaco, le prince Jacques et la princesse Gabriella - La famille princière de Monaco assiste à la finale homme du tournoi Rolex Monte Carlo Masters 2023 à Roquebrune-Cap-Martinle 16 avril 2023. En s'imposant devant Holger Rune (5-7, 6-2, 7-5), Andrey Rublev a décroché son tout premier Masters 1000. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

18 / 23 La princesse Charlene de Monaco, ses enfants le prince Jacques et la princesse Gabriella, Sean Wittstock avec sa femme Chantell Violet Serfontein et leurs enfants Raigen et Aiva Grace - La famille princière de Monaco assiste à la finale homme du tournoi Rolex Monte Carlo Masters 2023 à Roquebrune-Cap-Martinle 16 avril 2023. En s'imposant devant Holger Rune (5-7, 6-2, 7-5), Andrey Rublev a décroché son tout premier Masters 1000. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

19 / 23 Le prince Albert II de Monaco, le prince Jacques et la princesse Gabriella, Sean Wittstock avec sa femme Chantell Violet Serfontein, Gareth Wittstock - La famille princière de Monaco assiste à la finale homme du tournoi Rolex Monte Carlo Masters 2023 à Roquebrune-Cap-Martinle 16 avril 2023. En s'imposant devant Holger Rune (5-7, 6-2, 7-5), Andrey Rublev a décroché son tout premier Masters 1000. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

20 / 23 La princesse Charlene de Monaco, le prince Albert II de Monaco, le prince Jacques et la princesse Gabriella, Sean Wittstock avec sa femme Chantell Violet Serfontein et leurs enfants Raigen et Aiva Grace - La famille princière de Monaco assiste à la finale homme du tournoi Rolex Monte Carlo Masters 2023 à Roquebrune-Cap-Martinle 16 avril 2023. En s'imposant devant Holger Rune (5-7, 6-2, 7-5), Andrey Rublev a décroché son tout premier Masters 1000. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

21 / 23 La princesse Charlene de Monaco, et ses enfants le prince Jacques et la princesse Gabriella, Sean Wittstock avec sa femme Chantell Violet Serfontein et leurs enfants Raigen et Aiva Grace - La famille princière de Monaco assiste à la finale homme du tournoi Rolex Monte Carlo Masters 2023 à Roquebrune-Cap-Martinle 16 avril 2023. En s'imposant devant Holger Rune (5-7, 6-2, 7-5), Andrey Rublev a décroché son tout premier Masters 1000. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

22 / 23 La princesse Charlene de Monaco, et ses enfants le prince Jacques et la princesse Gabriella, Sean Wittstock avec sa femme Chantell Violet Serfontein et leurs enfants Raigen et Aiva Grace - La famille princière de Monaco assiste à la finale homme du tournoi Rolex Monte Carlo Masters 2023 à Roquebrune-Cap-Martinle 16 avril 2023. En s'imposant devant Holger Rune (5-7, 6-2, 7-5), Andrey Rublev a décroché son tout premier Masters 1000. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage