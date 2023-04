Jacques et Gabriella de Monaco mini-stars déchaînées : les adorables jumeaux sur leur 31 font le show avec leurs cousins

Chacune de leurs apparitions est un véritable festival : à 8 ans et demi, Jacques et Gabriella de Monaco savent parfaitement faire le show ! Et si ce dimanche, alors qu'ils étaient confortablement assis en tribunes du tournoi de tennis de Monte-Carlo, ils sont restés relativement sages, les jumeaux nés de l'union entre Albert et Charlene de Monaco ont tout de même attirés tous les regards, notamment avec leur look de mini-stars !

Arrivés avec leurs lunettes de soleil sur le nez, tous les deux s'étaient mis sur leur 31 : costume pour Jacques, robe Jacadi bleu marine pour Gabriella, qui avait également attaché ses cheveux. Assis de part et d'autre de leur père, ils ont passé une bonne partie du temps à lui parler, lui demandant peut-être des précisions sur le match. Heureux, Albert s'est même permis d'embrasser son fils sur le front, un joli geste pour ce papa poule.

Rare apparition de Sean Wittstock et de ses enfants

Mais heureusement pour eux, les deux enfants n'étaient pas les seuls bambins de la tribune : en effet, Sean Wittstock, le discret frère cadet de leur mère était présent avec ses deux enfants, Raigen (8 ans) et Aiva Grace (6 ans). Des retrouvailles plutôt rares, étant donné que contrairement à leur autre frère Gareth, qui s'est marié à Monaco et y vit depuis 10 ans, Sean Wittstock vit toujours en Afrique du Sud, mais qui ont semblé ravir les jumeaux.

En effet, les quatre enfants ont été photographiés particulièrement complices : la petite Gabriella avait pris sa cousine par la main pour l'emmener jusqu'à la tribune. Jacques, quant à lui plus déchaîné qu'à l'accoutumée, semblait n'avoir qu'une envie... entraîner son cousin pour quelques bêtises !

Heureusement, les quatre enfants se sont tenus tranquille pendant le match, même s'ils se sont parfois éclipsés. Toutefois, cela fait plaisir de les voir si heureux d'être avec leurs cousins : du côté de leur père, malheureusement, tous leurs cousins sont déjà adultes (les enfants de Caroline de Monaco ont entre 38 et 23 ans, quand ceux de la princesse Stéphanie ont entre 30 et 24 ans).

Heureusement qu'ils peuvent compter sur leurs petits-cousins : l'hiver dernier, ils avaient notamment été vus plutôt proches de Raphaël Elmaleh, le fils de Charlotte Casiraghi et petit-fils de leur tante Caroline qui a un an de plus qu'eux. Parmi les autres enfants de la famille, on compte également Balthazar (4 ans), le petit frère de Raphaël, Sacha (10 ans), India (8 ans) et Maximillian (5 ans), les enfants d'Andrea Casiraghi, ou encore Stefano (6 ans) et Francesco (presque 5 ans), les fils de Pierre Casiraghi.