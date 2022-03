Diaporama Jean-Vincent Placé mis en examen pour agressions et harcèlement sexuels

1 / 8

Jean-Vincent Placé, secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification et Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'Etat chargé du développement et de la francophonie - Sorties du conseil des ministres au palais de l'Elysée à Paris. © Pierre Pérusseau