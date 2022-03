Diaporama Jessica Chastain : Sublime en combinaison décolletée pour regarder Laetitia Casta défiler

Jessica Chastain arrive au Musée d'Art Moderne pour assister au défilé de mode Ralph Lauren Collection, collection automne-hiver 2022. New York, le 22 mars 2022.

Laetitia Casta a participé au défilé de mode Ralph Lauren Collection, collection automne-hiver 2022, au Musée d'Art Moderne de New York. Le 22 mars 2022.

Lily Collins et son mari Charlie McDowell arrivent au Musée d'Art Moderne pour assister au défilé de mode Ralph Lauren Collection, collection automne-hiver 2022. New York, le 22 mars 2022.

Bella Hadid a participé au défilé de mode Ralph Lauren Collection, collection automne-hiver 2022, au Musée d'Art Moderne de New York. Le 22 mars 2022.

Rod Stewart et son épouse Penny Lancaster quittent l'hôtel Ritz-Carlton et se rend au Musée d'Art Moderne pour assister au défilé de mode Ralph Lauren Collection, collection automne-hiver 2022. New York, le 22 mars 2022.