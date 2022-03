Diaporama Kamala Harris : Sa belle-fille Ella Emhoff, matinale et stylée à la Fashion Week de Paris

Kamala Harris : Sa belle-fille Ella Emhoff, matinale et stylée à la Fashion Week de Paris

Kamala Harris, son mari Douglas Emhoff et sa belle-fille Ella Emhoff - Investiture du 46ème président des Etats-Unis J.Biden et de la vice-présidente K.Harris au Capitole à Washington. Carol Guzy / Zuma Press / Bestimage

Kamala Harris prête serment sur la bible portée par son mari Douglas Emhoff - Investiture du 46ème président des Etats-Unis et de la vice-présidente au Capitole à Washington. Le 20 janvier 2021

11 / 39

Cole et Ella Emhoff lors de l'investiture de Joe Biden et Kamala Harris le 20 janvier 2021. @Photo by Win McNamee/Getty Images