Diaporama : Karim Benzema, papa heureux : il dévoile le visage de son petit dernier, avec un très rare selfie !

Le 3 avril sur son compte Instagram, Karim Benzema a publié un joli selfie Ibrahim ( fils de Karim Benzema) et son ex compagne Cora Gauthier - Photocall de la 66ème cérémonie du Ballon d'Or au Théâtre du Chatelet à Paris le 17 octobre 2022. © Cyril Moreau/Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

6 / 13