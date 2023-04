Karim Benzema, papa heureux : il dévoile le visage de son petit dernier, avec un très rare selfie !

C'est une saison particulièrement contrastée que vit Karim Benzema depuis le mois de septembre dernier et c'est un doux euphémisme. L'année 2022 avait pourtant parfaitement commencée pour le footballeur de 35 ans, qui a emmené presque à lui seul son club du Real Madrid jusqu'à la victoire finale en Ligue des champions. Une réussite et un niveau de jeu qui lui ont permis de remporter le premier Ballon d'Or de sa carrière, lui qui a longtemps été dans l'ombre de Cristiano Ronaldo en club.

Un niveau de jeu qui augurait de très bonnes choses pour la suite et notamment avec l'équipe de France, avec qui il s'apprêtait à jouer la Coupe du monde au Qatar. Malheureusement, rien ne s'est passé comme prévu et après être arrivé légèrement blessé à Clairefontaine, Karim Benzema a dû quitter le rassemblement des Bleus une fois sur place. Une situation qui a beaucoup fait jaser et depuis, il semblerait que le staff de Didier Deschamps et le joueur se renvoient la faute dans cette affaire. Celui que l'on surnomme KB9 a d'ailleurs fait le choix de prendre sa retraite, comme il l'a annoncé seulement quelques heures après la défaite des Français en finale.

Selfie à trois avec Mélia et Nouri

Revenu à Madrid, Karim Benzema, qui est en couple avec Jordan Ozuna, peut profiter d'un environnement qu'il connaît et d'un club et de supporters qui l'aiment énormément. Revenu en pleine forme, il a d'ailleurs inscrit un triplé le week-end dernier en championnat. De quoi lui redonner le sourire après cette période compliquée et preuve que tout va bien, le joueur vient de publier un beau selfie aux côtés de sa fille Mélia (9 ans), qu'il a souvent montrée, mais également d'un petit garçon qui serait son petit dernier et qui s'appellerait Nouri (2 ans). Si le joueur n'a jamais confirmé officiellement, on peut néanmoins voir son adorable bouille. "L'amour triomphe toujours", écrit en commentaire de sa jolie photo de famille celui qui est également papa d'un petit Ibrahim. Une publication qui a visiblement bien plu à ses amis, à commencer par Franck Ribéry et Luca Zidane, qui n'ont pas hésité à le féliciter en commentaire.