Zinedine Zidane : Son fils Luca en voyage très romantique à Biarritz avec la magnifique Marina

Dans la famille Zidane, on est footballeur de père en fils et ce n'est pas Luca qui dira le contraire. Le jeune homme de 24 ans, né à Marseille, mais qui a grandi en Espagne toute sa vie, a parfaitement su suivre les traces de son paternel. Il faut dire que Zinedine Zidane a tellement marqué l'histoire de son sport qu'il a certainement dû donner des idées très jeunes à ses quatre garçons. L'aîné, Enzo, est devenu un bon milieu de terrain et après une saison en France du côté de Rodez (Aveyron), il est revenu en Espagne cette année où il peut s'occuper de sa petite Sia, née l'an dernier, au grand bonheur de toute la famille.

Pour le second, Luca Zidane, c'est plutôt le poste de gardien de but auquel il excelle. Après avoir fait ses classes comme tous ses frères au grand Real Madrid, il est parti dans plusieurs clubs espagnols avant de trouver ses marques l'an dernier du côté du SD Eibar, une équipe installée dans le Pays basque espagnol. Le jeune homme n'est pas un footballeur comme les autres puisqu'il est également très populaire sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, il compte plus de 1,3 millions d'abonnés et il a récemment publié une très jolie photo pour l'anniversaire de sa mère, Véronique.

Vue sublime sur la plage de Biarritz

Plutôt discret sur sa vie amoureuse, Luca Zidane est en couple depuis plusieurs années avec une très jolie Espagnole prénommée Marina et qui est également très populaire sur Instagram. Avec 106 000 abonnés, la jolie blonde se présente comme professeure en école primaire du côté de Majorque et depuis novembre 2020, elle partage la vie du fils de Zinedine Zidane. Un couple qui s'est offert quelques jours de vacances dans l'une des plus belles villes françaises, Biarritz (Pyrénées-Atlantiques). Dans sa story (qui est à retrouver dans le diaporama), le beau brun vient de publier une courte vidéo sur laquelle on le voit tout sourire sur une terrasse en plein soleil. Il finit par tourner la caméra de son téléphone et on peut apercevoir l'océan et la ville au loin. Un décor de rêve pour les deux amoureux et Marina n'a pas mis longtemps à publier une vidéo de la vue depuis leur balcon.

Un beau moment en amoureux pour Luca Zidane et Marina, qui se sont offert un ravissant séjour en amoureux à Biarritz !