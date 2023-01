Enzo Zidane : Sieste câline avec sa fille Sia, ce moment trop chou qui fait fondre sa sublime femme Karen

Bientôt parents pour la 2ème fois ?

Pour rappel, c'est en mai dernier que le joli couple accueillait la petite fille. "Bienvenue notre Sia, notre princesse 19/05/22", écrivait le beau gosse sur le réseau social, en légende d'une photo où l'on voit sa fille dans ses bras et dans ceux de sa maman à la maternité. Une grande première donc pour Zinedine Zidane, qui est devenu grand-père pour la première fois à seulement 49 ans.

Et en décembre dernier, le champion du Monde 98 se réjouissait à nouveau pour son fils, mais cette fois-ci pour son union avec la mère de sa fille. Un événement resté secret jusqu'au dernier moment, et qui a été organisé du côté de Marrakech, au Maroc. La jeune mariée partageait notamment des photos de sa tenue (une robe en dentelles signée Rosa Clara)sur Instagram, quelques jours après la cérémonie.

A noter qu'elle avait également profité, lors d'un petit question-réponse organisé avec ses abonnés (ils sont plus de 21 000 à suivre son compte, ndlr) pour répondre à l'un d'entre eux, qui lui avait alors demandé si elle souhaitait avoir plus d'enfants ou non. Une réponse à laquelle elle avait répondu "Oui", sans aucune hésitation. Zinedine Zidane pourrait donc devenir papy pour la 2e fois d'ici très peu de temps !