Enzo Zidane : Sa fille Sia (5 mois) déjà très coquette, photo avec ses oreilles percées

S'il y en a un que la paternité a transformé, c'est bien Enzo Zidane ! Le fils de la légende Zinedine Zidane est un papa comblé depuis la naissance de sa fille en mai dernier, et même si beaucoup de choses ont changé ces derniers mois, il continue de n'avoir d'yeux que pour elle. Au moment de l'arrivée de sa fille, le footballeur de 27 ans était installé dans le sud de la France, du côté de Rodez (Aveyron) où il jouait pour le club de la ville. Mais depuis, il est retourné en Espagne, là où il a grandi, à Madrid.

L'occasion pour le joueur de se rapprocher des siens et notamment de ses trois frères, tous installés en Espagne (et tous d'excellents joueurs de foot !). Une superbe nouvelle pour sa fiancée, Karen Goncalves, à qui le pays manquait également et une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, Enzo Zidane a également retrouvé un club. "Fuenlabrada est une équipe qui a de grands objectifs. Je suis très heureux de retourner en Espagne et à Madrid et de pouvoir profiter du football ici", déclarait-il au moment de signer dans le club de la banlieue madrilène, qui évolue en 3e division espagnole. L'occasion pour le jeune homme de retrouver ses marques dans la capitale et visiblement tout se passe pour le mieux.

Sia se fait percer les oreilles, avant une journée d'éveil en famille

Très active sur Instagram, Karen n'hésite pas à partager des moments de vie avec ses abonnés, comme elle l'a fait récemment dans un spa pour bébés. Il y a quelques heures, elle a publié une photo de sa petite Sia, de dos, et on peut remarquer que les parents n'ont pas résisté à l'envie de percer les oreilles de leur fille ! Sur le cliché, on peut voir que la petite brune a un petit objet argenté dans le lobe de l'oreille (les photos sont à retrouver dans le diaporama). Une belle journée qui s'est poursuivie avec une séance d'éveil pour la fillette de 5 mois. "Aujourd'hui, c'était au tour de Sia. La stimulation précoce. Papa et maman sont derrière et ils adorent", écrit la jolie blonde sur sa photo.

Les jours se suivent et la petite Sia est de plus en plus chouchoutée par ses parents, Enzo et Karen et après les boucles d'oreille, on se demande bien qu'elle sera la prochaine étape !