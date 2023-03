Diaporama : Zinedine Zidane : Son fils Luca en voyage très romantique à Biarritz avec la magnifique Marina

Luca Zidane s'offre un beau séjour en amoureux Luca Zidane et sa compagne Marina - Les célébrités assistent à la victoire du Real Madrid face à Liverpool (1-0) en finale de la Ligue des Champions au stade de France. © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

Le fils de Zinedine Zidane est en couple depui novembre 2020 avec la belle Marina Zinédine Zidane, sa femme Véronique et leurs fils Luca et Enzo dans les tribunes des Internationaux de France de Tennis de Roland Garros à Paris, le 10 juin 2018. © Dominique Jacovides - Cyril Moreau/Bestimage © BestImage, JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE

Installé en Espagne, Luca Zidane est actuellement gardien de but pour le club d'Eibar, situé dans le Pays basque espagnol Exclusif - Luca Zidane a été aperçu avec des amis en train de jouer au football sur une plage à Ibiza en Espagne, le 14 juin 2019. © BestImage, GTRES / BESTIMAGE

Le frère d'Enzo Zidane se trouve actuellement à Biarritz avec sa compagne Zinedine Zidane et sa femme Véronique, Luca Zidane et sa compagne Marina, Théo Zidane - Les célébrités assistent à la victoire du Real Madrid face à Liverpool (1-0) en finale de la Ligue des Champions au stade de France, le 28 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

Zinedine Zidane, sa femme Véronique, leur fils Luca et sa compagne Marina - Les célébrités assistent à la victoire du Real Madrid face à Liverpool (1-0) en finale de la Ligue des Champions au stade de France, le 28 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage

Luca Zidane et sa compagne Marina et Véronique Zidane - Les célébrités assistent à la victoire du Real Madrid face à Liverpool (1-0) en finale de la Ligue des Champions au stade de France, le 28 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage

Zinédine Zidane avec sa femme Véronique et leurs fils Enzo Zidane, Luca Zidane, Elyaz Zidane, Théo Zidane - People au 30ème anniversaire du parc d'attractions Disneyland Paris à Marne-la-Vallée le 5 mars 2022. © Disney via Bestimage © BestImage

Exclusif - Enzo Zidane (fils de Zinédine Zidane), Driss Zidane (neveu de Zinédine Zidane) et Luca Zidane (fils de Zinédine Zidane) - Les célébrités lors du festival "Marrakech du Rire 2018" à Marrakech, Maroc, le 24 juin 2018. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage

