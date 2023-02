Diaporama : Kate Middleton au bord des larmes : cet hommage auquel elle ne s'attendait pas du tout et qui l'a bouleversée

1 / 18 Kate Middleton au bord des larmes : cet hommage auquel elle ne s'attendait pas du tout et qui l'a bouleversée

2 / 18 Kate Middleton et le prince William ont assisté à la 76ème cérémonie des BAFTA Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, arrivent à la 76ème cérémonie des British Academy Film Awards (BAFTA) au Royal Albert Hall à Londres. © BestImage, Photoshot/Panoramic/Bestimage

3 / 18 Un événement au cours duquel un hommage à la reine Elizabeth II a été rendu. Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, arrivent à la 76ème cérémonie des British Academy Film Awards (BAFTA) au Royal Albert Hall à Londres, le 19 février 2023. © BestImage, Photoshot/Panoramic/Bestimage

4 / 18 Sur scène, Helen Mirren, qui a incarné la reine dans le film "The Queen" en 2006, a livré un discours poignant Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, arrivent à la 76ème cérémonie des British Academy Film Awards (BAFTA) au Royal Albert Hall à Londres, le 19 février 2023. © BestImage, Photoshot/Panoramic/Bestimage

5 / 18 "Le cinéma a réussi ce que la reine faisait sans aucun effort : nous rassembler et nous unir au coeur d'une histoire. Votre Majesté, vous étiez notre plus grande vedette. Au nom des BAFTA, merci pour tout ce que vous avez fait" a déclaré Helen Mirren. Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, arrivent à la 76ème cérémonie des British Academy Film Awards (BAFTA) au Royal Albert Hall à Londres, le 19 février 2023. © BestImage, Photoshot/Panoramic/Bestimage

6 / 18 Kate Middleton et le prince William, présents dans le public, ont eu du mal à contenir leur émotion face aux mots bouleversants prononcés en l'honneur d'Elizabeth II. Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, arrivent à la 76ème cérémonie des British Academy Film Awards (BAFTA) au Royal Albert Hall à Londres, le 19 février 2023. © BestImage, Photoshot/Panoramic/Bestimage

7 / 18 Un hommage qui leur a fait chaud au coeur et qui a même eu le mérite de laisser Kate Middleton au bord des larmes. Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, arrivent à la 76ème cérémonie des British Academy Film Awards (BAFTA) au Royal Albert Hall à Londres, le 19 février 2023. © BestImage, Photoshot/Panoramic/Bestimage

8 / 18 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, lors d'une visite du National Maritime Museum Cornwall à Falmouth, Royaume Uni, le 9 février 2023. © BestImage, Julien Burton / Bestimage

9 / 18 Le prince William, prince de Galles et Catherine Kate Middleton, princesse de Galles se rendent à la soirée "Shaping Us" en amont des BAFTA Awards 2023 à Londres le 30 janvier 2023. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

10 / 18 Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles va inaugurer officiellement le nouveau Centre hospitalier Royal Liverpool University Hospital à Liverpool, Royaume Uni le 12 janvier 2023. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

11 / 18 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, inaugurent officiellement le nouveau Centre hospitalier Royal Liverpool University Hospital à Liverpool, Royaume Uni, le 12 janvier 2023. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

12 / 18 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, lors d'une visite au centre social de Dracaena à Cornwall, pour en savoir plus sur la grande variété de soutien et de services que l'organisation offre à la population locale, avec une mission de construire une société saine, heureuse et solidaire le jeudi 9 février 2023. © BestImage, Agence / Bestimage

13 / 18 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, lors d'une visite du National Maritime Museum Cornwall à Falmouth, Royaume Uni, le 9 février 2023. © BestImage, Agence / Bestimage

14 / 18 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, lors de la soirée "Shaping Us" en amont des BAFTA Awards 2023 à Londres, le 30 janvier 2023. © BestImage, Agence / Bestimage

15 / 18 Le prince William, prince de Galles, et Kate Catherine Middleton, princesse de Galles, à leur arrivée au Windsor Foodshare à Windsor. Le 26 janvier 2023 © BestImage, Julien Burton / Bestimage

16 / 18 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, à leur arrivée au Windsor Foodshare à Windsor. Le 26 janvier 2023 © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

17 / 18 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, lors d'une visite du National Maritime Museum Cornwall à Falmouth, Royaume Uni, le 9 février 2023. © BestImage, Agence / Bestimage