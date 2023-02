Kate Middleton au bord des larmes : cet hommage auquel elle ne s'attendait pas du tout et qui l'a bouleversée

Tous les regards étaient rivés sur le Royal Albert Hall de Londres ce dimanche 19 février 2023. L'établissement recevait la 76ème cérémonie des BAFTA, récompensant le milieu du cinéma. Cate Blanchett et Austin Butler ont respectivement gagné les catégories de Meilleure actrice et Meilleur acteur pour leur rôle dans Tàr et Elvis, biopic sur le King dont la fille Lisa Marie Presley a récemment disparu. Au cours de l'événement, du beau monde s'est montré et un couple a fait sensation : Kate Middleton et le prince William dont la présence inattendue a rendu la foule complètement folle.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont pris place dans l'assemblée avant que la soirée ne débute et se sont délectés des discours et des remises de prix prestigieuses. Ils ont même eu droit à une surprise de taille : un bel hommage d'Helen Mirren à Elizabeth II. L'actrice de 77 ans a pris la parole pour honorer la mémoire de la Souveraine disparue le 8 septembre dernier en valorisant toute l'aide qu'elle a fournie au cinéma de son vivant : "La relation entre Sa Majesté et les BAFTA fut une longue amitié. Cette cérémonie ne serait pas ce qu'elle est sans le fidèle soutien qu'elle lui a apporté. Elle a supporté plus de 50 organisations culturelles. En 2013, ce fut à son tour de recevoir un BAFTA en l'honneur de son patronage envers l'industrie du film et de la télévision."

Celle qui interpréta la reine Elizabeth II dans le film The Queen a poursuivi : "Le cinéma a réussi ce que la reine faisait sans aucun effort : nous rassembler et nous unir au coeur d'une histoire. Votre Majesté, vous étiez notre plus grande vedette. Au nom des BAFTA, merci pour tout ce que vous avez fait." De quoi provoquer une onde de choc dans les esprits de William et Kate, qui peinait à retenir ses larmes, sagement assise à sa place dans le public.