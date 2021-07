Diaporama Kate Middleton enfin à Wimbledon ! Cascade de boucles et jupe rétro, elle surprend les spectateurs

21 / 25

Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, et la Première Dame des États-Unis Jill Biden lors d'une visite à la "Connor Downs Academy à Hayle, Cornouailles, Royaume Uni, 11 juin 2021, lors du sommet du G7.

The Duchess of Cambridge (left) and US First Lady Jill Biden, carrying carrots for the school rabbit, Storm, during a visit to Connor Downs Academy in Hayle, West Cornwall, during the G7 summit in Cornwall. Picture date: Friday June 11, 2021.