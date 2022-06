Diaporama : La Chanson de l'année : Angèle, Jérémy Frérot et Slimane font le show, des soupçons d'attaques à la seringue gâchent la fête

Exclusif - No Tabloids - La Zarra et Nikos Aliagas - Enregistrement de l'émission "La Chanson de l'Année 2022" à Toulon, diffusée le 4 juin sur TF1. © Bruno Bebert-Jean-René Santini /

52 / 53

Exclusif - No Tabloids - Soolking - Enregistrement de l'émission "La Chanson de l'Année 2022" à Toulon, diffusée le 4 juin sur TF1. © Bruno Bebert-Jean-René Santini / Bestimage

Exclusive - No Web No Blog pour Belgique et Suisse