Diaporama Lady Di aurait-elle validé Meghan Markle ? Sarah Ferguson donne son avis

Sarah Ferguson, Diana et son fils le prince Harry lors d'une partie de polo à Windsor.

Le prince Harry et Meghan Markle présentent leur fils Archie à Desmond Tutu à Cape Town, Afrique du Sud le 25 septembre 2019.

Le prince William, duc de Cambridge, et son frère Le prince Harry, duc de Sussex, se retrouvent à l'inauguration de la statue de leur mère, la princesse Diana dans les jardins de Kensington Palace à Londres, Royaume Uni, le 1er juillet 2021. Ce jour-là, la princesse Diana aurait fêté son 60 ème anniversaire.

Meghan Markle sur le plateau de l'émission "The Ellen Show" à Los Angeles.

Le prince Harry et Meghan Markle, duc et duchesse de Sussex, présentent leur fils Archie Harrison Mountbatten-Windsor dans le hall St George au château de Windsor le 8 mai 2019.

Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle sortent du restaurant Melba's à New York, le 24 septembre 2021.

Le prince Andrew, duc d'York, et Sarah Ferguson à Ascot le 21 juin 2019.

Exclusif - Sarah Ferguson et ses filles les princesses Eugénie et Béatrice sont allées déjeuner dans un restaurant à New York.