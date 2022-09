Diaporama : Laura Smet maman : son fils Léo a transformé ses angoisses, elle se livre sur son combat

11 / 20

Laura Smet au photocall pour la ccérémonie de clôture du 32ème festival du film britannique de Dinard, France, le 2 octobre 2021. © Jeremy Melloul/Bestimage

Celebs attend the photocall of the closing ceremony during the 32nd Dinard British Film Festival, in Dinard, France, on October 02, 2021.