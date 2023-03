Diaporama : Laylow, positif à la cocaïne : le rappeur a été placé en garde à vue pour excès de vitesse

10 / 16

Exclusif - Sofiane Pamart et Laylow - Concert de Sofiane Pamart et ses invités à l'Accor Arena (Bercy) à Paris le 17 novembre 2022. Après avoir rempli deux fois la salle Pleyel, le pianiste Sofiane Pamart s'est produit jeudi soir à Bercy, l'Accor Arena, pour un concert exceptionnel à guichets fermés. Un véritable évènement, puisque c'est la première fois dans l'histoire de la salle qu'un pianiste soliste y joue. Un show total et intense où se mélangent classique, rap, et électro. © Veeren / Bestimage Exclusive - No web en Suisse / Belgique Concert of Sofiane Pamart and his guests at the Accor Arena (Bercy) in Paris on 17 November 2022. After having filled the Salle Pleyel twice, pianist Sofiane Pamart performed on Thursday evening at Bercy, the Accor Arena, for an exceptional sold-out concert. A real event, since it is the first time in the history of the hall that a solo pianist plays there. A total and intense show where classical, rap and electro music are mixed together. © BestImage, VEEREN