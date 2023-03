Laylow, positif à la cocaïne : le rappeur a été placé en garde à vue pour excès de vitesse

C'est le magistrat de permanence au parquet de Créteil qui a alors pris la décision de le placer en garde à vue. Il serait actuellement entendu par les policiers sur son excès de vitesse mais aussi sa consommation de stupéfiants. Pourtant, Laylow fait bien plus souvent parler de lui pour ses tubes très appréciés par la jeune génération que pour ses frasques. En effet, le rappeur toulousain est vu comme un véritable artiste, à l'univers bien tranché. Pour le journal Le Monde, le rappeur avait en effet indiqué comment il travaillait, entre le son et l'image. "Au départ, je suis rentré dans le rap pour suivre les autres et, à la fin, j'essaie de créer mon propre univers. Il y a plein de petits détails qui expliquent le chemin de Laylow".

Une interpellation pour des faits lourds

Très à cheval sur son travail, Laylow est un perfectionniste. "J'ai vraiment essayé de me cultiver, en matant des films ou en réécoutant des albums qui n'étaient pas nécessairement mis en avant par les médias". Humble et profondément amoureux de son métier, le rappeur souhaite créer un univers particulier au sein même du rap français. "Toute la partie digitale que j'avais développée à travers les quatre EPs – dans lesquels on retrouvait une folie créative en lien avec les ordinateurs, parce que c'est une période où toute notre équipe passait beaucoup de temps dessus – a été cristallisée avec Trinity". Néanmoins, cette arrestation sonne comme un véritable coup de massue pour ses fans.

Depuis la triste affaire Pierre Palmade , il faut vraiment arrêter de conduire trop vite et surtout sous cocaîne !