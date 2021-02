Diaporama Le prince Harry inquiet pour son grand-père le prince Philip : un voyage à Londres en urgence ?

1 / 23 Le prince Harry inquiet pour son grand-père le prince Philip : un voyage à Londres en urgence ?

2 / 23 La princesse Anne d'Angleterre, la reine Elizabeth II, Le prince Philip, duc d'Edimbourg et le prince Harry - Garden Party au palais de Buckingham à Londres.

3 / 23 Le prince Harry et Meghan Markle annoncent l'arrivée de leur deuxième enfant en image, avec une photo prise par leur ami photographe Misan Harriman. Le 14 février 2021.

4 / 23 Le prince Charles après avoir rendu visite à son père le prince Philip, hospitalisé à l'hôpital du roi Édouard VII à Londres, Royaume Uni, le 20 février 2021.

5 / 23 Le prince Charles après avoir rendu visite à son père le prince Philip, hospitalisé à l'hôpital du roi Édouard VII à Londres, Royaume Uni, le 20 février 2021.

6 / 23 Le prince Philip, duc d'Edimbourg, la reine Elisabeth II d'Angleterre, la mère de Meghan Doria Ragland, le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex, et leur fils Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Windsor, le 7 mai 2019.

7 / 23 Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, le prince William, duc de Cambridge, la reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Charles, prince de Galles, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles - La famille royale se réunit devant le chateau de Windsor pour remercier les membres de l'Armée du Salut et tous les bénévoles qui apportent leur soutien pendant l'épidémie de coronavirus (COVID-19) et à Noël le 8 décembre 2020.

8 / 23 La carte de voeux 2020 du prince Harry avec Meghan Markle, Archie et leurs deux chiens, prise par Doria Ragland, dans leur jardin de Montecito, décembre 2020.

9 / 23 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex en pleine interview pour TIME 100 television ABC.

10 / 23 La reine Elisabeth II et le prince Philip, duc d'Edimbourg, le prince Charles et Camilla Parker Bowles la duchesse de Cornouailles, Meghan Markle et son fiancé le prince Harry - La famille royale d'Angleterre arrive à la messe de Noël à l'église Sainte-Marie-Madeleine à Sandringham, le 25 décembre 2017.

11 / 23 La reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Philip, duc d'Edimbourg, le prince Charles, prince de Galles - Cérémonie de mariage de la princesse Eugenie d'York et Jack Brooksbank en la chapelle Saint-George au château de Windsor le 12 octobre 2018.

12 / 23 Le prince Charles - Pendant l'épidémie de coronavirus (Covid-19), les membres de la famille royale britannique remercient les soignants en vidéoconférence lors de la Journée internationale des infirmières. Londres. Le 12 mai 2020.

13 / 23 Meghan Markle, duchesse de Sussex, lit l'histoire "Duck ! Rabbit ! " à son fils Archie à l'occasion de son 1er anniversaire pour le compte Instagram de l'ONG "Save The Children". A la fin de la séquence, l'association fait un appel aux dons pour aider les familles les plus démunies face à la pandémie du coronavirus (Covid-19). Los Angeles. Le 6 mai 2020.

14 / 23 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, Le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex - La famille royale d'Angleterre lors de la cérémonie du Commonwealth en l'abbaye de Westminster à Londres.

15 / 23 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, avec leur fils Archie à Cape Town, Afrique du Sud.

16 / 23 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, le prince George de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge, le prince Louis de Cambridge, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, le prince Charles, prince de Galles, la reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Andrew, duc d'York, le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, Londres, le 8 juin 2019.

17 / 23 Le prince Harry, le prince Philip et le prince Charles au Jubilé de diamant de la reine Elizabeth en 2012 à Londres.

18 / 23 Le prince William, duc de Cambridge, Sir David Attenborough, le prince Charles, prince de Galles, le prince Harry, duc de Sussex, à la première de la série Netflix "Our Planet" au Musée d'Histoires Naturelles à Londres, le 4 avril 2019.

19 / 23 La reine Elisabeth II d'Angleterre et le prince Charles - La famille royale d'Angleterre lors de la réception pour les 50 ans de l'investiture du prince de Galles au palais Buckingham à Londres. Le 5 mars 2019

20 / 23 Le prince Philip, duc d'Edimbourg, avec le prince Harry, et les trois equipes du Royaume-Uni, des Etats-Unis et du Commonwealth, qui participeront au Walking With The Wounded South Pole Allied Challenge, au palais de Buckingham a Londres. Le 13 novembre 2013

21 / 23 Photo de famille pour les 70 ans du prince Charles, prince de Galles, dans le jardin de Clarence House à Londres, Royaume Uni, le 14 novembre 2018. Le prince de Galles pose en famille avec son épouse Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, et ses fils le prince William, duc de Cambridge, et le prince Harry, duc de Sussex, avec leurs épouses, Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge et Meghan Markle, duchesse de Sussex, et les trois petits-enfants le prince George, la princesse Charlotte et le jeune prince Louis.

22 / 23 La reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Philip, duc d'Edimbourg - La famille royale d'Angleterre assiste aux jeux de Braemar en Ecosse le 2 septembre 2017.