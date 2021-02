Diaporama Le prince Harry revient sur le Megxit : "J'ai fait ce que tout mari et ce que tout père ferait"

Le prince Harry revient sur le Megxit : "J'ai fait ce que tout mari et ce que tout père ferait"

Le prince Harry et Meghan Markle annoncent l'arrivée de leur deuxième enfant en image, avec une photo prise par leur ami photographe Misan Harriman. Le 14 février 2021.

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - La parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, au palais de Buckingham, Londres, le 8 juin 2019.

Le prince Harry dans le "Late Late Show" de James Corden, filmé à Los Angeles et diffusé le 25 février 2021.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, Le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex - La famille royale d'Angleterre lors de la cérémonie du Commonwealth en l'abbaye de Westminster à Londres.

Le prince Harry et Meghan Markle (Robe Oscar de la Renta), duc et duchesse de Sussex, font leur première apparition en podcast sur Spotify depuis l'annonce de la deuxième grossesse de Meghan le 22 février 2021.

Meghan Markle, duchesse de Sussex, lit l'histoire "Duck ! Rabbit ! " à son fils Archie à l'occasion de son 1er anniversaire pour le compte Instagram de l'ONG "Save The Children". A la fin de la séquence, l'association fait un appel aux dons pour aider les familles les plus démunies face à la pandémie du coronavirus (Covid-19). Los Angeles. Le 6 mai 2020.

La carte de voeux 2020 du prince Harry avec Meghan Markle, Archie et leurs deux chiens, prise par Doria Ragland, dans leur jardin de Montecito, décembre 2020.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, le prince George de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge, le prince Louis de Cambridge, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, le prince Charles, prince de Galles, la reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Andrew, duc d'York, le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, Londres, le 8 juin 2019.