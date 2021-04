Diaporama Les obsèques du prince Philip, une journée "étrange" : un membre de la famille royale se confie

1 / 19 Les obsèques du prince Philip, une journée "étrange" : un membre de la famille royale se confie

2 / 19 Zara Phillips (Zara Tindall), Mike Tindall, La princesse Eugenie d'York, Jack Brooksbank, La princesse Beatrice d'York et Edoardo Mapelli Mozzi - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor.

3 / 19 Zara Phillips (Tindall) et Mike Tindall - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2021.

4 / 19 Mike Tindall - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2021.

5 / 19 La reine Elisabeth II d'Angleterre, Catherine Kate Middleton, la duchesse de Cambridge, Zara Phillips (Tindall) et Mike Tindall, la princesse Eugenie d'York et son mari Jack Brooksbank, la princesse Beatrice d'York et son mari Edoardo Mapelli Mozzi - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, Royaume Uni, le 17 avril 2021.

6 / 19 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, Le prince Edward, comte de Wessex, James Mountbatten-Windsor, Sophie Rhys-Jones, comtesse de Wessex, et Louise Mountbatten-Windsor (Lady Louise Windsor), Le prince Charles, prince de Galles, et Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, le comte de Snowdon, Peter Phillips, Mike Tindall, Zara Phillips (Zara Tindall), Jack Brooksbank, La princesse Eugenie d'York, Edoardo Mapelli Mozzi et La princesse Beatrice d'York - Funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, Royaume Uni, le 17 avril 2021.

7 / 19 Zara Phillips (Zara Tindall) et Mike Tindall - Funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, Royaume Uni, le 17 avril 2021.

8 / 19 Elizabeth II et le prince Philip avec leur petite-fille Zara (Phillips) Tindall et son mari Mike Tindall, au palais de Buckingham, en 2006.

9 / 19 Zara Phillips (Tindall) et Mike Tindall - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2021.

10 / 19 Zara Tindall, son mari Mike et leurs enfants Mia et Lena au "Festival of British Eventing" à Gatcombe Park. Le 3 août 2019

11 / 19 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince William, Zara Phillips, Mike Tindall, le prince Philip, duc d'Edimbourg - La famille royale d'Angleterre au "Patron's Lunch" à Londres, à l'occasion du 90ème anniversaire de la reine. Le 12 juin 2016

12 / 19 MIke Tindall et sa femme Zara Phillips Tindall (enceinte) - Les invités arrivent à la chapelle St. George pour le mariage du prince Harry et de Meghan Markle au château de Windsor, Royaume Uni, le 19 mai 2018.

13 / 19 La reine Elisabeth II d'Angleterre et le prince Philip, duc d'Edimbourg, Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, la princesse Anne, Sarah Ferguson, duchesse d'York et la princesse Beatrice d'York, Peter Phillips, Autumn Phillips, Mike Tindall, Zara Tindall, Lady Louise Mountbatten-Windsor et le prince Pavlos de Grèce - Cérémonie de mariage de la princesse Eugenie d'York et Jack Brooksbank en la chapelle Saint-George au château de Windsor, Royaume Uni le 12 octobre 2018.

14 / 19 Zara Phillips (Zara Tindall) et son mari Mike Tindall - Arrivées au Festival Cheltenham - Jour quatre, le 13 mars 2020.

15 / 19 Zara Phillips (Zara Tindall) et son mari Mike Tindall - Arrivée des people à la soirée "Emeralds & Ivy Ball" à Londres, le 14 décembre 2019.

16 / 19 Zara Phillips (Zara Tindall) et son mari Mike Tindall lors de la réunion hippique d'Ascot, le 20 juin 2019.

17 / 19 Mike Tindall et sa femme Zara Phillips (Zara Tindall) - Les célébrités au tournoi ISPS Handa Mike Tindall Celebrity Golf Classic à Suitton Coldfield, le 17 mai 2019.

18 / 19 Le prince Harry, duc de Sussex, Zara Tindall, Mike Tindall, le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Andrew, duc d'York et la reine Elisabeth II d'Angleterre, arrivent pour assister à la messe de Pâques à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 21 avril 2119.