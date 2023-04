Diaporama : Louane dévoile sa nouvelle couleur de cheveux, et ne lâche pas la dernière tendance capillaire !

1 / 19 Louane dévoile sa nouvelle couleur de cheveux, et ne lâche pas la dernière tendance capillaire !

2 / 19 Louane a partagé son nouveau changement capillaire sur son Instagram. Louane au défilé de mode prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 "Germanier" lors de la fashion week de Paris. © Jeremy Melloul / Bestimage © BestImage, Jeremy Melloul / Bestimage

3 / 19 Avec plus de 1,1 million d'abonnés Louane a rassemblé plus de 11 000 likes sous sa dernière publication en quelques heures. Louane et son compagnon Florian Rossi à l'Avant Première de " Belle " film animé japonais au Grand Rex à Paris le 6 décembre 2021 . © Veeren / Bestimage © BestImage, VEEREN / BESTIMAGE

4 / 19 Maman depuis plus de trois ans, la chanteuse a opté pour ce changement capillaire au lendemain de l'anniversaire de sa fille Esmee. Louane Emera (enceinte) à l'After Show du défilé de mode Haute-Couture printemps-été 2020 "Jean-Paul Gaultier" au théâtre du Châtelet à Paris le 22 janvier 2020. © Christophe Clovis-Veeren Ramsamy / Bestimage © BestImage, Veeren -Christophe Clovis / Bestimage

5 / 19 La chanateuse de 26 ans est actuellement en pleine préparation d'une tournée française. La chanteuse LOUANE en concert au Zénith de AMIENS lors de sa première tournée avec les 8 gagnants de la première saison de THE VOICE en 2007. © Patrick Carpentier / Bestimage © BestImage, Patrick Carpentier / Bestimage

6 / 19 Avec près de 10 ans de carrière la chanteuse est revenue lors d'une interview sur son passé tragique dans les colonnes du Parisien fin mars. Louane en Show case 'The Voice' au Furet du Nord organise par la radio Mona fm a Lille le 29 avril 2013. Olympe, Louane et Nuno sont en quart de finale de l'emission 'The Voice 2: la plus belle voix'. © BestImage, VANSTEENKISTE STEPHANE / BESTIMAGE

7 / 19 Louane Emera (césar du meilleur espoir féminin pour le film "La Famille Bélier") au 40ème cérémonie des César au théâtre du Châtelet à Paris, le 20 février 2015. © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

8 / 19 Maria Grazia Chiuri et Louane Emera posent backstage à la suite du défilé Christian Dior prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), à Paris, France, le 28 février 2023. © Bertrand Rindoff/Bestimage © BestImage, RINDOFF-BORDE / BESTIMAGE

9 / 19 La chanteuse Louane Emera au Photocall du défilé Christian Dior prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), au jardin des Tuileries à Paris, France, le 28 février 2023. © Olivier Borde/Bestimage © BestImage, RINDOFF-BORDE / BESTIMAGE

10 / 19 Louane Emera au défilé Victoria / Tomas prêt-à-porter automne-hiver 2023-2024 à la maison de la femme lors de la fashion week à Paris le 28 février 2023. © Christophe Clovis / Bestimage © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

11 / 19 Louane à la 9ème édition de "La nuit de la déprime" aux Folies Bergère à Paris le 30 janvier 2023. © BestImage, ALAIN GUIZARD / BESTIMAGE

12 / 19 Louane au défilé de mode prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 "Germanier" lors de la fashion week de Paris. Le 6 mars 2023 © Jeremy Melloul / Bestimage © BestImage, Jeremy Melloul / Bestimage

13 / 19 Louane à la 9ème édition de "La nuit de la déprime" aux Folies Bergère à Paris le 30 janvier 2023. © BestImage, ALAIN GUIZARD / BESTIMAGE

14 / 19 Louane Emera (enceinte) lors du photocall du dernier défilé de mode Haute-Couture printemps-été 2020 "Jean-Paul Gaultier" au théâtre du Châtelet à Paris, France, le 22 janvier 2020. © Veeren-Clovis/Bestimage © BestImage, Veeren -Christophe Clovis / Bestimage

15 / 19 Louane et son compagnon Florian Rossi à l'Avant Première de " Belle " film animé japonais au Grand Rex à Paris le 6 décembre 2021 . © Veeren / Bestimage © BestImage, VEEREN / BESTIMAGE

16 / 19 Louane Emera et son compagnon Florian Rossi arrivent au défilé de mode Miu Miu lors de la Fashion Week printemps/été 2022 à Paris, France, le 5 octobre 2021. © Veeren Ramsamy-Christophe Clovis/Bestimage © BestImage, Veeren -Christophe Clovis / Bestimage

17 / 19 Louane Emera et son compagnon Florian Rossi arrivent au défilé de mode Miu Miu lors de la Fashion Week printemps/été 2022 à Paris, France, le 5 octobre 2021. © Veeren Ramsamy-Christophe Clovis/Bestimage © BestImage, Veeren -Christophe Clovis / Bestimage

18 / 19 Eric Lartigau, nommé dans la catégorie Meilleur Scénario Original pour le film "La Famille Bélier" et Louane Emera, nommée dans la catégorie Meilleur Espoir Féminin dans le film "La Famille Bélier" au déjeuner des nommés aux César 2015 au Fouquet's à Paris, le 7 février 2015. © BestImage, OLIVIER BORDE / BESTIMAGE