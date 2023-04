Louane dévoile sa nouvelle couleur de cheveux, et ne lâche pas la dernière tendance capillaire !

Visiblement, Louane semble croquer la vie à pleine dents en ce moment ! Avec une tournée dans toute la France, sa vie de maman et ses projets musicaux à tout va, à 26 ans, la chanteuse semble être sur un petit nuage. Cependant, dans un entretien pour Le Parisien paru le 31 mars, la star de La famille Bélier est revenue sur son passé tragique d'orpheline.

L'année de ses 18 ans, alors qu'elle venait de commencer sa carrière de chanteuse, les parents de Louane ont tous deux été emportés par la maladie. Dès sa majorité, la jeune artiste est orpheline mais explique dans un entretien pour Sept-à-Huit s'être complètement enfermée dans sa carrière durant cette période de deuil : "J'ai été très très bien entourée et je me suis vachement retrouvée dans le travail. Parce que j'avais besoin de faire autre chose. Je pense que clairement, pouvoir me concentrer sur l'album, partir vite en tournée, je pense que ça m'a vachement sauvée. Ça a retardé un peu les choses en termes de deuil évidemment et j'ai éclaté un peu plus tard. Mais sur le moment ça m'a donné de la force. Ça m'a tenu en place et ça m'a permis d'avancer. Et je pense que grâce à ça, même si j'ai tardé à faire mon deuil, il a été vachement plus doux."

Désormais, la chanteuse devenue maman se concentre essentiellement sur ses différents rôles de mère, de compagne, d'amie et d'artiste. En effet, à l'occasion des trois ans de sa fille Esmee, Louane a mis le paquet et a fait appel à une entreprise spécialisée dans la préparation d'événements pour le plus grand bonheur de la petite famille.