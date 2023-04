Louane orpheline : ses rares confidences sur ses parents et leurs moments passés ensemble

Révélée par The Voice il y a dix ans, Louane est désormais une figure incontournable de la chanson française. Chanteuse et comédienne, la jeune femme de 26 ans a déjà une brillante carrière. Alors qu'elle prépare sa prochaine tournée, la jeune maman a accepté de répondre aux questions du Parisien Week-end, dans un entretien intimiste paru vendredi 31 mars 2023. Elle s'est notamment confiée sur son quotidien avec sa fille Esmée. Elle a également abordé le sujet de ses parents décédés, comme elle ne le fait que rarement.

Interrogée sur les détails de son passé, la compagne de Florian Rossi s'est remémorée ses weekends en famille, lorsqu'elle était enfant. "Une époque bénie" pour celle qui s'est retrouvée orpheline à 17 ans : "Mes parents nous emmenaient souvent, avec mes frères et soeurs, au cinéma. (...) J'adorais les séances un peu tardives, car la sortie se transformait en 'ciné-McDo' ! Ou alors mon père cuisinait. Le samedi, il préparait un chou farci, un gratin d'endives ou un boeuf bourguignon avant qu'on regarde la Star Academy." Et de poursuivre : "Le lendemain, après le poulet du midi, nous allions chez ma grand-mère, du côté d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), d'où je suis originaire. En bonne Polonaise, elle nous préparait une babka, un gâteau brioché délicieux. Puis nous jouions ou allions au parc", s'est-elle souvenue.

Louane, adolescente orpheline

Alors qu'elle atteignait sa majorité, Louane a perdu ses deux parents l'un après l'autre, à quelques mois d'écart. Tous deux emportés par une maladie, la jeune prodige de la musique s'est alors retrouvée orpheline. Une épreuve douloureuse sur laquelle elle était revenue dans Sept à huit au micro d'Audrey Crespo-Mara, en mai 2022 : "J'ai été très très bien entourée et je me suis vachement retrouvée dans le travail. Parce que j'avais besoin de faire autre chose. Je pense que clairement, pouvoir me concentrer sur l'album, partir vite en tournée, je pense que ça m'a vachement sauvée. Ça a retardé un peu les choses en termes de deuil évidemment et j'ai éclaté un peu plus tard. Mais sur le moment ça m'a donné de la force. Ça m'a tenu en place et ça m'a permis d'avancer. Et je pense que grâce à ça, même si j'ai tardé à faire mon deuil, il a été vachement plus doux.

J'aime beaucoup que le samedi et le dimanche soient des jours hors du temps, pour flemmarder, décompresser...

Aujourd'hui, Louane s'est construit sa propre famille. Et elle s'est façonné avec elle un rituel du week-end : "Le samedi : lever vers dix heures avec mon compagnon. Nous avons beaucoup de chance : notre Esmée, qui vient de fêter ses 3 ans, aime dormir le matin. Ensuite, petit déjeuner, un moment familial très important pour nous. Je file dans la foulée avec ma fille dans la salle de bains, puis ma cousine arrive pour la garder. L'occasion d'aller nous promener avec mon chéri, et sans doute de déjeuner au restaurant. En soirée, on regarde un film au lit. Même programme le dimanche, avec une escapade, l'après-midi, au Jardin d'Acclimatation ou à la Cité des sciences. Mais, bien sûr, lorsque je suis en tournée, le rythme est assez différent", a-t-elle confié.