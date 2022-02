Diaporama Magali Berdah : Sa fille Shauna (14 ans) victime de harcèlement, lourde conséquence sur son quotidien

Exclusif - Nabilla Benattia, Magali Berdah, Thomas Vergara - Nabilla Benattia, son mari Thomas Vergara et leur fils Milann posent lors de l'avant première du documentaire "Nabilla sans filtre" (Amazon Prime Vidéo) à Paris le 22 Novembre 2021. © Jack Tribeca / Bestimage

Magali Berdah avec Shelly et Victoria

Magali Berdah et son compagnon Stéphane Teboul au photocall de la soirée "Unis comme jamais" au profit de l'Unicef, au pavillon Cambon à Paris. Le 8 novembre 2021. © Pierre Perusseau / Bestimage

16 / 19

Exclusif - Stéphane Teboul et sa compagne Magali Berdah - Les frères Igor et Grichka Bogdanoff ( Bogdanov) sont les invités de Jordan de Luxe pour son émission l'Instant de Luxe pour la chaine Non Stop People à Paris le 23 juin 2021. © Baldini / Bestimage