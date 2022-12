Diaporama : Marion Bartoli fête les 2 ans de sa fille : ambiance licornes pour Kamilya et mots d'amour !

Marion Bartoli fête les 2 ans de sa fille : ambiance licornes pour Kamilya et mots d'amour !

Exclusif - Marion Bartoli - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" présentée par M.Drucker et diffusée sur France 2. © Guillaume Gaffiot / Bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot

3 / 18