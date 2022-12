Marion Bartoli fête les 2 ans de sa fille : ambiance licornes pour Kamilya et mots d'amour !

Une mère comblée

Après avoir donné naissance à son enfant en décembre 2020, l'ex sportive de haut niveau de 38 ans, vainqueur en simple du mythique tournoi de Wimbledon en 2013, continue de profiter pleinement de sa vie de mère de famille aux côtés de son compagnon, le footballeur belge Yahya Boumediene, aujourd'hui âgé de 32 ans. Ils se sont mariés au cours de l'année 2019, en toute discrétion.

Depuis, la jeune maman n'hésite pas à partager son quotidien sur les réseaux sociaux ainsi que des photos de sa fille adorée, qu'elle initie déjà au tennis ! Pas le temps de s'ennuyer en 2022 pour Marion Bartoli, qu'on a également pu apercevoir lors de sa participation à l'émission de TF1 Mask Singer. Elle officie également sur RMC où elle possède sa propre émission, le Bartoli Time. "Aux côtés de Jean-Christophe Drouet, elle vient tirer le bilan de toute l'actualité sportive du week-end, sur un ton franc et direct !", peut-on lire sur le site de la radio. Une vie professionnelle et personnelle très remplie pour Marion Bartoli qui a tout récemment changé de look. En effet, l'ancienne sportive a retrouvé sa couleur naturelle pour le plus grand plaisir de son mari qui lui avait demandé à plusieurs reprises de revenir à son basique, et elle l'a fait !