Diaporama : Max Boublil dévoile un rare cliché de Tess, sa fille de 5 ans, qui ressemble beaucoup à sa discrète maman

Tess : la plus jeune fille de Max Boublil

Max Boublil et sa femme Virginie Benarroch - Dîner organisé par Babeth Djian au profit de l'association AEM (un Avenir pour les Enfants du Monde ) au bénéfice des enfants du Rwanda à l'Espace Pierre Cardin à Paris le 16 décembre 2015. © Olivier Borde / Bestimage

Tess : la plus jeune fille de Max Boublil

Max Boublil et sa femme Virginie Benarroch - Dîner organisé par Babeth Djian au profit de l'association AEM (un Avenir pour les Enfants du Monde ) au bénéfice des enfants du Rwanda à l'Espace Pierre Cardin à Paris le 16 décembre 2015. © Olivier Borde / Bestimage

11 / 12

Exclusif - Max Boublil en backstage de l'émission "On Est En Direct" (OEED) du samedi 5 février, présentée par L.Salamé et L.Ruquier et diffusée en direct sur France 2 à Paris, France, le 5 février 2022. © Jack Tribeca/Bestimage