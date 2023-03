Diaporama : Meghan Markle, sa fête des mères passée à la trappe ? Curieux silence et interrogations

Si Kate a eu droit à sa photo avec George, Charlotte et Louis pour cette fête du dimanche 19 mars, Meghan Markle n'a pas été logée à la même enseigne. Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, dévoilent des photos etdes vidéos inédites de leur fils Archie dans "Harry & Meghan" (Netflix). La jeune famille peut également être vue dans un court vidéo-clip célébrant le premier anniversaire de Lilibet, avec Archie effronté grimpant sur la table pour aider sa petite soeur à souffler les bougies sur un énorme gâteau. Dans le sixième épisode, la princesse Eugénie rend visite à son cousin Harry aux États-Unis, le rejoignant pour un moment de complicité avec Archie sur la plage. Le 15 décembre 2022. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

5 / 18