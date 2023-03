Meghan Markle, sa fête des mères passée à la trappe ? Curieux silence et interrogations

On a tendance à penser que Meghan Markle et le prince Harry ne font plus rien comme la famille royale depuis qu'ils ont quitté les premiers rangs de la monarchie. Mais certains aspects de leur nouvelle vie n'ont rien à voir avec les traditions ou les règles imposées par le protocole de la Couronne. Ce dimanche 19 mars, les mamans étaient à l'honneur au Royaume-Uni. Les fans de la famille royale ont eu l'occasion de découvrir un cliché inédit de Kate Middleton, duchesse de Cambridge, entourée de George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans, ses trois enfants. Le quatuor a même grimpé aux arbres pour l'occasion ! Mais pas d'hommage à maman du côté des Sussex.

S'ils veulent protéger coûte que coûte leurs enfants Archie, 3 ans et Lilibet, 1 an des médias et de la vie publique, Meghan et Harry ne rechignent jamais à l'idée de dévoiler quelques bribes de leur quotidien en famille pour des occasions spéciales. On a notamment pu découvrir de nombreux clichés des parents et des enfants dans le documentaire qu'ils ont tourné pour Netflix. En revanche, silence radio pour la fête des mères. Aucun cliché, dessin ou mot réalisé par les têtes rousses des Sussex n'a été dévoilé. Pas de dispute ni de divorce en vue pour Harry et Meghan mais une simple question de coutume.

Si au Royaume-Uni, la fête des mères a lieu à la mi-mars, aux Etats-Unis, elle n'a lieu que le deuxième dimanche de mai contrairement à la France qui les célèbre le premier dimanche de juin. A chaque pays sa date. Voilà donc l'unique raison pour laquelle Meghan et Harry n'ont rien posté pour l'occasion !

Leur présence au couronnement toujours incertaine

La photo souvenir de Meghan et les enfants n'est de toute manière pas la priorité. Si tous les regards sont tournés vers les Sussex ces derniers jours, c'est pour la seule et unique raison que leur venue au couronnement de Charles III n'est pas encore confirmée malgré l'invitation qu'ils ont reçue. Meghan et Harry ont été formels envers le nouveau roi. Ils ne viendront qu'à certaines conditions. Parmi elles, celles que leurs deux enfants aient un rôle à jouer à l'image de leurs cousins et que le couple ait sa place sur le balcon de Buckingham après la cérémonie. Des requêtes sur lesquelles le palais serait en train de peaufiner ses réponses et de trouver des solutions. A un peu moins de 6 semaines du couronnement, l'information devrait être révélée rapidement.