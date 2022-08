Diaporama : Meghan Markle traitée de calculatrice et manipulatrice... Elle en prend pour son grade !

Meghan Markle traitée de calculatrice et manipulatrice... Elle en prend pour son grade !

Meghan Markle, duchesse de Sussex - Les membres de la famille royale et les invités lors de la messe célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, dans le cadre du jubilé de platine de la reine Elisabeth II d'Angleterre.

Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, lors de la célébration du "Nelson Mandela International Day" au siège de l'ONU à New York.

Le prince Harry et Meghan Markle - Les membres de la famille royale et les invités lors de la messe du jubilé, célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres le 3 juin 2022

Le prince Harry et Meghan Markle assistent à la finale d'athlétisme, au deuxième jour des Invictus Games 2020 à La Haye, le 17 avril 2022.

Meghan Markle, duchesse de Sussex, et l'icône féministe Gloria Steinem se sont rencontrées à New York. Meghan Markle a révélé dans une récente interview qu'elle pourrait faire équipe avec Steinem pour rallier le soutien à l'amendement sur l'égalité des droits. New York, le 18 juillet 2022.