Diaporama Meghan Markle : Une grosse victoire en justice, elle exulte et tacle les tabloïds !

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, en visite à la Canada House à Londres

Meghan Markle, duchesse de Sussex, lors de la cérémonie d'ouverture du sommet "One Young World" au Royal Albert Hall à Londres. Le 22 octobre 2019

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex assistent au festival de musique de Mountbatten au Royal Albert Hall de Londres, Royaume Uni, le 7 mars 2020.

Le prince Harry et Meghan Markle, duc et duchesse de Sussex, présentent leur fils Archie Harrison Mountbatten-Windsor dans le hall St George au château de Windsor le 8 mai 2019.

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, participent à une réunion sur l'égalité des genres avec les membres du Queen's Commonwealth Trust (dont elle est vice-présidente) et du sommet One Young World au château de Windsor, le 25 octobre 2019.