Diaporama : Michel Drucker opéré du coeur : enfin des nouvelles ! Mise en garde de sa fille Stéfanie

1 / 21 Michel Drucker opéré du coeur : enfin des nouvelles ! Mise en garde de sa fille Stéfanie

Michel Drucker a été opéré du coeur une nouvelle fois en début de semaine comme annoncé par "Voici."

Une intervention chirurgicale réalisée avec succès dans un hôpital parisien

Mais apprendre une telle nouvelle en a inquiété beaucoup dans son public. Raison pour laquelle sa fille adoptive Stéfanie Jarre a pris la parole sur Instagram pour rassurer tout le monde et le mettre en garde contre de fausses rumeurs pouvant circuler

"Juste ce message pour vous dire que Michel va bien. Il a besoin de vous et de votre fidélité. Ma famille et moi sommes très touchées par votre soutien. 'Ne pas croire les rumeurs de ces tristes sites qui les créent'"

Benjamin Castaldi en a dit plus sur l'opération subie par Michel Drucker sur le plateau de "Touche pas.à mon poste" ce 24 mars : "C'était une opération un peu compliquée. On lui a changé une valve, la valve mitrale il me semble. Il y avait une espèce de microbe qui l'avait attaquée. L'opération s'est bien passée. (...) Il était en réanimation jusqu'à ce matin. Il est réveillé et va très bien."

Le retour à l'antenne de l'animateur, déjà repoussé, était prévu pour le milieu du mois d'avril. Il ne devrait donc pas intervenir avant la fin de la saison.

