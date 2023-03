Michel Drucker opéré du coeur : enfin des nouvelles ! Mise en garde de sa fille Stéfanie

La santé de Michel Drucker n'est pas décidée à lui faire de cadeaux depuis quelques mois. L'animateur le plus historique du PAF a subi une nouvelle opération du coeur après les multiples problèmes de santé qu'il a rencontrés. Selon les informations dévoilées par Voici, le papa de Vivement dimanche a été opéré dans un hôpital parisien. Une intervention a priori sans gravité et surtout réussie.

Pour éviter toutes spéculations et fausses rumeurs alarmantes, les proches ont pris les devants. Sa fille Stéfanie Jarre, née de l'amour entre l'actuelle épouse de Michel Drucker, Dany Saval, et Maurice Jarre et qu'il a adoptée, s'est exprimée en story sur son compte Instagram. Un message qu'a relayé Nikos Aliagas sur son propre profil (voir notre diaporama.) La scénographe de 57 ans donne des nouvelles de la star du petit écran et tient à rassurer tout le monde : "Juste ce message pour vous dire que Michel va bien. Il a besoin de vous et de votre fidélité. Ma famille et moi sommes très touchées par votre soutien. 'Ne pas croire les rumeurs de ces tristes sites qui les créent'" avertit-elle au passage. Une intervention des plus rassurantes pour tous ceux qui s'imaginaient déjà ne plus jamais revoir Michel Drucker à l'antenne.

Sur le plateau de Touche pas à mon poste ce vendredi 24 mars, Benjamin Castaldi, exceptionnellement aux commandes du programme, a aussi donné des nouvelles de Michel Drucker et plus d'informations concernant l'opération qu'il a subie en début de semaine : "Il va très bien. Il reparle depuis aujourd'hui. C'était une opération un peu compliquée. On lui a changé une valve, la valve mitrale il me semble. Il y avait une espèce de microbe qui l'avait attaquée. L'opération s'est bien passée. (...) Il était en réanimation jusqu'à ce matin. Il est réveillé et va très bien. J'ai eu son beau-frère, Philippe Alain, que j'embrasse."