Diaporama Mick Jagger : Son frère Chris l'a "perdu à 20 ans", bouleversantes confidences de "l'autre Jagger"

1 / 14 Mick Jagger : Son frère Chris l'a "perdu à 20 ans", bouleversantes confidences de "l'autre Jagger"

2 / 14 Les Rolling Stones (Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood et Steve Jordan, qui remplace feu C. Watts à la batterie) en concert à Charlotte dans le cadre de leur tournée "No Filter Tour". Charlotte. © Jason Moore/Zuma Press/Bestimage

3 / 14 Chris Jagger profite de son frère Mick Jagger, la star du groupe Rolling Stones. @ Instagram / Chris Jagger

4 / 14 Chris et Mick Jagger sont très proches @ Instagram / Chris Jagger

5 / 14 Les Rolling Stones (Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood et Steve Jordan, qui remplace feu C. Watts à la batterie) en concert à Charlotte dans le cadre de leur tournée "No Filter Tour". Charlotte, le 30 septembre 2021.

© Jason Moore/Zuma Press/Bestimage

6 / 14 Mick Jagger et son frère Chris avec leurs parents

7 / 14 Mick Jagger - Les stars partagent leurs tenues et leurs moments intimes sur les réseaux sociaux





8 / 14 Les Rolling Stones (Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood et Steve Jordan, qui remplace feu C. Watts à la batterie) en concert à Charlotte dans le cadre de leur tournée "No Filter Tour". Charlotte, le 30 septembre 2021.

© Jason Moore/Zuma Press/Bestimage

9 / 14 Mick Jagger - Les stars partagent leurs tenues et leurs moments intimes sur les réseaux sociaux





10 / 14 Les Rolling Stones (Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood et Steve Jordan, qui remplace feu C. Watts à la batterie) en concert à Charlotte dans le cadre de leur tournée "No Filter Tour". Charlotte, le 30 septembre 2021.

© Jason Moore/Zuma Press/Bestimage

11 / 14 Les Rolling Stones (Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood et Steve Jordan, qui remplace feu C. Watts à la batterie) en concert à Charlotte dans le cadre de leur tournée "No Filter Tour". Charlotte, le 30 septembre 2021.

© Jason Moore/Zuma Press/Bestimage

12 / 14 Les Rolling Stones (Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood et Steve Jordan, qui remplace feu C. Watts à la batterie) en concert à Charlotte dans le cadre de leur tournée "No Filter Tour". Charlotte, le 30 septembre 2021.

© Jason Moore/Zuma Press/Bestimage

13 / 14 Les Rolling Stones (Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood et Steve Jordan, qui remplace feu C. Watts à la batterie) en concert à Charlotte dans le cadre de leur tournée "No Filter Tour". Charlotte, le 30 septembre 2021.

© Jason Moore/Zuma Press/Bestimage