Diaporama Morgan Freeman : Sa petite-fille sauvagement assassinée à 33 ans, le drame de sa vie

Archives - Morgan Freeman et sa petite fille E'Dena Hines à la cérémonie des 62ème Golden Globes à Los Angeles.

Morgan Freeman pose avec E'Dena Hines, la petite-fille de sa première femme (Jeanette Adair Bradshaw). Cette dernière a été retrouvée morte devant son appartement à New York, très tôt le dimanche le 16 août 2015.

Archive - Morgan Freeman et sa petite fille E'Dena Hines à la première de "The Dark Night" à New York le 14 juillet 2008.