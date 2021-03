Morgan Freeman : Sa petite-fille sauvagement assassinée à 33 ans, le drame de sa vie

Inculpé pour le meurtre de son ex, Lamar Davenport était sous l'emprise de drogues au moment des faits. Des témoins ont expliqué qu'ils avaient entendu le rappeur hurler et pratiquer un "exorcisme" pendant qu'il poignardait E'Dena. Selon des documents obtenus par le magazine Newsday, l'homme "déblatérait des propos incohérents contre Jésus Christ et le diable" lorsqu'il a été arrêté, rapporte également People.

Au cours de son procès, les procureurs avaient estimé que le rappeur était "sous l'influence de l'alcool et de drogues au moment des faits". Après avoir présenté ses excuses à la famille d'E'Dena, Lamar aurait déclaré qu'il n'avait aucun souvenir du meurtre de son ex. "Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé" avait-il indiqué avant de plaider non coupable car sous l'emprise de drogues au moment du meurtre.

Après des années de bataille judiciaire, Lamar Davenport a été reconnu coupable du meurtre d'E'Dena le 17 janvier 2019. L'homme a écopé de 20 ans de prison.