Diaporama : Mostra de Venise, la palmarès : Cate Blanchett, look impérial pour la victoire, une Française sacrée

1 / 49 Mostra de Venise, la palmarès : Cate Blanchett, look impérial pour la victoire, une Française sacrée

3 / 49 Alice Diop, Lion d'argent , Grand Prix du Jury pour Saint Omer et Prix du premier meilleur film, Prix Luigi De Laurentiis - Cérémonie de clôture et remise de prix lors de la 79ème édition du festival international du film de Venise, la Mostra le 10 septembre 2022. © LaPresse / Panoramic / Bestimage

5 / 49 Julianne Moore (robe Christian Dior) - Arrivées à la cérémonie de clôture lors de la 79ème édition du festival international du film de Venise, la Mostra le 10 septembre 2022. © imageSPACE via ZUMA Press Wire / Bestimage

6 / 49 Laura Poitras, Lion d'Or : All The Beauty And The Blooshed - Cérémonie de clôture et remise de prix lors de la 79ème édition du festival international du film de Venise, la Mostra le 10 septembre 2022. © LaPresse / Panoramic / Bestimage

8 / 49 Taylor Russell (en Ralph Lauren) - Arrivées à la cérémonie de clôture lors de la 79ème édition du festival international du film de Venise, la Mostra le 10 septembre 2022. © imageSPACE via ZUMA Press Wire / Bestimage

16 / 49 Tessa Thompson - Arrivées à la cérémonie de clôture lors de la 79ème édition du festival international du film de Venise, la Mostra le 10 septembre 2022. © imageSPACE via ZUMA Press Wire / Bestimage

19 / 49 Italian director Luca Guadagnino - Arrivées à la cérémonie de clôture lors de la 79ème édition du festival international du film de Venise, la Mostra le 10 septembre 2022. © Marilla Sicilia/Mondadori Portfolio via ZUMA Press / Bestimage

21 / 49 Luca Guadagnino,Taylor Russell et Cate Blanchett - Arrivées à la cérémonie de clôture lors de la 79ème édition du festival international du film de Venise, la Mostra le 10 septembre 2022. © Marilla Sicilia/Mondadori Portfolio via ZUMA Press / Bestimage

22 / 49 Leila Hatami - Arrivées à la cérémonie de clôture lors de la 79ème édition du festival international du film de Venise, la Mostra le 10 septembre 2022. © Marilla Sicilia/Mondadori Portfolio via ZUMA Press / Bestimage

23 / 49 Alessandro Borghi - Arrivées à la cérémonie de clôture lors de la 79ème édition du festival international du film de Venise, la Mostra le 10 septembre 2022. © Marilla Sicilia/Mondadori Portfolio via ZUMA Press / Bestimage

24 / 49 Mathilde Warisse, Juliette Louchart - Cérémonie de clôture et remise de prix lors de la 79ème édition du festival international du film de Venise, la Mostra le 10 septembre 2022. © LaPresse / Panoramic / Bestimage

25 / 49 Cate Blanchett (Coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine pour TÁR de Todd Field), Taylor Russell, prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir - Cérémonie de clôture et remise de prix lors de la 79ème édition du festival international du film de Venise, la Mostra le 10 septembre 2022. © LaPresse / Panoramic / Bestimage



26 / 49 Luca Guadagnino, Lion d'argent du meilleur réalisateur pour Bones And All, Taylor Russel - Cérémonie de clôture et remise de prix lors de la 79ème édition du festival international du film de Venise, la Mostra le 10 septembre 2022. © LaPresse / Panoramic / Bestimage

28 / 49 Fernando Guzzoni, Meilleur scénario pour Blanquita - Cérémonie de clôture et remise de prix lors de la 79ème édition du festival international du film de Venise, la Mostra le 10 septembre 2022. © LaPresse / Panoramic / Bestimage

29 / 49 Luca Guadagnino, Lion d'argent du meilleur réalisateur pour Bones And All - Cérémonie de clôture et remise de prix lors de la 79ème édition du festival international du film de Venise, la Mostra le 10 septembre 2022. © LaPresse / Panoramic / Bestimage

30 / 49 Houman Seyyedi, Grand Prix Orizzonti pour World War III - Cérémonie de clôture et remise de prix lors de la 79ème édition du festival international du film de Venise, la Mostra le 10 septembre 2022. © LaPresse / Panoramic / Bestimage

31 / 49 Mohsen Tanabandeh, Prix Orizzonti d'interprétation masculine pour World War III - Cérémonie de clôture et remise de prix lors de la 79ème édition du festival international du film de Venise, la Mostra le 10 septembre 2022. © LaPresse / Panoramic / Bestimage

32 / 49 Taylor Russel - Cérémonie de clôture et remise de prix lors de la 79ème édition du festival international du film de Venise, la Mostra le 10 septembre 2022. © LaPresse / Panoramic / Bestimage

33 / 49 Hiroyuki Hayashi, Meilleur film restauré : Branded to Kill, de Suzuki Seijun - Cérémonie de clôture et remise de prix lors de la 79ème édition du festival international du film de Venise, la Mostra le 10 septembre 2022. © LaPresse / Panoramic / Bestimage

34 / 49 Martin McDonagh, Prix du scénario pour The Banshees of Inisherin - Cérémonie de clôture et remise de prix lors de la 79ème édition du festival international du film de Venise, la Mostra le 10 septembre 2022. © LaPresse / Panoramic / Bestimage

35 / 49 Singing Chen - Cérémonie de clôture et remise de prix lors de la 79ème édition du festival international du film de Venise, la Mostra le 10 septembre 2022. © LaPresse / Panoramic / Bestimage

36 / 49 Pedro Harres, Grand prix du jury pour From the Main Square - Cérémonie de clôture et remise de prix lors de la 79ème édition du festival international du film de Venise, la Mostra le 10 septembre 2022. © LaPresse / Panoramic / Bestimage

37 / 49 Alice Diop, Lion d'argent , Grand Prix du Jury pour Saint Omer et Prix du premier meilleur film, Prix Luigi De Laurentiis - Cérémonie de clôture et remise de prix lors de la 79ème édition du festival international du film de Venise, la Mostra le 10 septembre 2022. © LaPresse / Panoramic / Bestimage

38 / 49 Alessandro Borghi, Irene Forti - Cérémonie de clôture et remise de prix lors de la 79ème édition du festival international du film de Venise, la Mostra le 10 septembre 2022. © LaPresse / Panoramic / Bestimage

39 / 49 Taylor Russell, prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir, Luca Guadagnino, Lion d'argent du meilleur réalisateur pour Bones And All - Cérémonie de clôture et remise de prix lors de la 79ème édition du festival international du film de Venise, la Mostra le 10 septembre 2022. © LaPresse / Panoramic / Bestimage

45 / 49 Cate Blanchett (Coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine pour TÁR de Todd Field) et Taylor Russell, prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir - Les lauréats lors de la 79ème édition du festival international du film de Venise, la Mostra le 10 septembre 2022. © Cinzia Camela/LPS via ZUMA Press Wire / Bestimage



