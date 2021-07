Diaporama Mylène Farmer snobe un événement à Cannes... et se fait afficher !

15 / 27

Maggie Gyllenhaal et Spike Lee - Les membres du jury déjeunent en terrasse pendant le 74 ème festival international du film à Cannes (6-17 juillet 2021), le 14 juillet 2021.

The members of the jury have lunch on the terrace during the 74th international film festival in Cannes (6-17 July 2021), on July 14, 2021.