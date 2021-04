Diaporama Obsèques du prince Philip : Kate Middleton, avec le prince William, porte un collier de la reine

1 / 34 Obsèques du prince Philip : Kate Middleton, avec le prince William, porte un collier de la reine

2 / 34 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, arrivent aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, Royaume Uni, le 17 février 2021.





3 / 34 Kate Middleton lors des obsèques du prince Philip en la chapelle Saint-Georges de Windsor, le 17 avril 2021. Photo by Dominic Lipinski/PA Wire/ABACAPRESS.COM

4 / 34 - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2021.

5 / 34 Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2021.





6 / 34 Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2021.





7 / 34 Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2021.





8 / 34 - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2021.

9 / 34 - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2021.

10 / 34 Le Prince William, Catherine Kate Middleton, la duchesse de Cambridge - Cérémonie de commémoration du centenaire de la première guerre mondiale au Mémorial Interallié de Cointre à Liège en Belgique.

11 / 34 La reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Philip, duc d'Edimbourg, Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, la princesse Charlotte, le prince George et le prince William, duc de Cambridge - La famille royale d'Angleterre au balcon du palais de Buckingham pour assister à la parade "Trooping The Colour" à Londres le 17 juin 2017.

12 / 34 De nombreux hommages, des fleurs et des mots ont été déposés devant le palais de Buckingham à Londres, suite au décès du prince Philip, duc d'Edimbourg. Le 9 avril 2021

13 / 34 Atmosphère avant les funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2021.





14 / 34 Atmosphère avant les funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2021.





15 / 34 Atmosphère avant les funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, Royaume Uni, le 17 février 2021.





16 / 34 Atmosphère avant les funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2021.





17 / 34 Atmosphère avant les funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2021.





18 / 34 Atmosphère avant les funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, Royaume Uni, le 17 février 2021.





19 / 34 Atmosphère avant les funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, Royaume Uni, le 17 février 2021.





20 / 34 Le prince William, Catherine Kate Middleton la duchesse de Cambridge enceinte, Meghan Markle et son fiancé le prince Harry, le prince Philip, duc d'Edimbourg, Lady Louise Windsor - La famille royale d'Angleterre arrive à la messe de Noël à l'église Sainte-Marie-Madeleine à Sandringham, le 25 décembre 2017.

21 / 34 The Kings Troop Royal Horse Artillery lors des répétition pour les funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg, au château de Windsor, Royaume Uni, le 15 avril 2021.

22 / 34 Le Land Rover modèle Defender 130 Gun Bus de couleur vert bronze spécialement aménagé pour transporter le cercueil du défunt le prince Philip, duc d'Edimbourg, lors des répétition pour les funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg, au château de Windsor, Royaume Uni, le 15 avril 2021.

23 / 34 Le Land Rover modèle Defender 130 Gun Bus de couleur vert bronze spécialement aménagé pour transporter le cercueil du défunt le prince Philip, duc d'Edimbourg, lors de ses funérailles à la chapelle Saint-Georges de Windsor. Le véhicule modifié a été fabriqué à l'usine Land Rover de Solihull en 2003 et le prince Philip a supervisé les modifications tout au long des années intermédiaires, le prince a demandé une peinture en vert militaire. Au château de Windsor, Royaume Uni, le 15 avril 2021.

24 / 34 Le Land Rover modèle Defender 130 Gun Bus de couleur vert bronze spécialement aménagé pour transporter le cercueil du défunt le prince Philip, duc d'Edimbourg, lors de ses funérailles à la chapelle Saint-Georges de Windsor. Le véhicule modifié a été fabriqué à l'usine Land Rover de Solihull en 2003 et le prince Philip a supervisé les modifications tout au long des années intermédiaires, le prince a demandé une peinture en vert militaire. Au château de Windsor, Royaume Uni, le 15 avril 2021.

25 / 34 Les anglais viennent rendrent hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg devant les grilles de Buckingham Palace à Londres le 11 avril 2021.

26 / 34 Les Anglais viennent rendrent hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg devant les grilles de Buckingham Palace à Londres le 11 avril 2021.

27 / 34 Le faire-part de décès du prince Philip, duc d'Edimbourg, est accroché sur la grille du palais de Buckingham à Londres le 9 avril 2021.

28 / 34 De nombreux hommages, des fleurs et des mots ont été déposés devant le palais de Buckingham à Londres, suite au décès du prince Philip, duc d'Edimbourg. Le 9 avril 2021

29 / 34 De nombreux hommages, des fleurs et des mots ont été déposés devant le palais de Buckingham à Londres, suite au décès du prince Philip, duc d'Edimbourg. Le 9 avril 2021

30 / 34 Le prince Philip, duc d'Edimbourg, arrive au château de Windsor après un mois de séjour à l'hôpital le 16 mars 2021

31 / 34 Le prince Philip, duc d'Edimbourg, quitte l'hôpital King Edward VII's Hospital Sister Agnes après un mois de soins à Londres le 16 mars 2021.

32 / 34 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, et le prince Philip, duc d'Edimbourg - La famille royale d'Angleterre au "Patron's Lunch" à Londres, à l'occasion du 90ème anniversaire de la reine. Le 12 juin 2016

33 / 34 Le prince William, Catherine Kate Middleton, la duchesse de Cambridge, leur fils le prince George de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge, le prince Philip duc d'Edimbourg, la reine Elisabeth II et Camilla Parker Bowles, la duchesse de Cornouailles - Sorties après le baptême de la princesse Charlotte de Cambridge à l'église St. Mary Magdalene à Sandringham, le 5 juillet 2015.