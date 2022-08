Diaporama : Patrick Balkany est sorti de prison, son épouse Isabelle laisse exploser sa joie

1 / 15 Patrick Balkany est sorti de prison, son épouse Isabelle laisse exploser sa joie

2 / 15 Exclusif - Patrick Balkany et sa femme Isabelle - Députés et sénateurs à la pièce de théâtre "La Candidate" avec Amanda Lear à La Michodière à Paris. © Coadic Guirec / Bestimage





3 / 15 Patrick Balkany sort de la gendarmerie de Vexin-sur-Epte après sa convocation par Dominique Puechmaille, procureure de la République d'Evreux : Il part à la maison d'arrêt de Fleury Mérogis. Le 7 février 2022. La cour d'appel de Rouen avait prononcé jeudi dernier la révocation du placement sous bracelets électroniques du couple Balkany, ouvrant la voie à leur retour un prison. © Denis Guignebourg / Bestimage

4 / 15 Exclusif - Isabelle Balkany sur le marché. Levallois-Perret , Place de la République, le 31 mai 2020. © Alain Guizard / Bestimage

5 / 15 Patrick Balkany à la sortie du palais de justice de Paris après sa condamnation à cinq ans de prison ferme ; et quatre ans pour sa femme Isabelle le 27 mai 2020 Patrick Balkany a été condamné à 5 ans de prison ferme sans mandat de dépôt immédiat et sa femme Isabelle à 4 ans de prison ferme sans mandat de dépôt. Ils ont déjà été condamnés pour fraude fiscale et ont renoncé à se pourvoir en cassation. Le 4 mars dernier, la Cour d'appel de Paris a donné le premier coup de grâce en condamnant Patrick Balkany à quatre ans de prison dont un an avec sursis et dix ans d'inéligibilité, pour fraude fiscale. Son épouse, Isabelle Balkany a écopé, elle, de trois ans ferme. Malade, l'ex-maire a échappé au mandat de dépôt comme en première instance. Cependant, leur condamnation étant assortie de l'inéligibilité immédiatement applicable, ils ont été déchus de leurs mandats de maire et maire adjoint de Levallois-Perret.

6 / 15 Dominique Puechmaille, procureure de la République d'Evreux parle à la presse - Patrick Balkany sort de la gendarmerie de Vexin-sur-Epte après sa convocation par Dominique Puechmaille, procureure de la République d'Evreux : Il part à la maison d'arrêt de Fleury Mérogis. Le 7 février 2022. La cour d'appel de Rouen avait prononcé jeudi dernier la révocation du placement sous bracelets électroniques du couple Balkany, ouvrant la voie à leur retour un prison. © Denis Guignebourg / Bestimage

10 / 15 Exclusif - Après sa libération de la prison de la Santé, Patrick Balkany et sa femme Isabelle se rendent à la mairie de Levallois Perret le 12 février 2020.





13 / 15 Patrick Balkany au tribunal correctionnel de Paris dans le cadre de son procès pour corruption et blanchiment de fraude fiscale le 19 juin 2019. C'est le dernier jour du procès Balkany. A l'issue de cette journée, le jugement sera mis en délibéré, probablement pour septembre. Le parquet national financier (PNF) a requis une peine à la hauteur de "l'atteinte à la démocratie" qu'il reproche au maire LR de cette commune cossue de l'ouest parisien : sept ans de prison ferme, son incarcération immédiate, dix ans d'inéligibilité et la confiscation de tous ses biens. © Federico Pestellini / Panoramic / Bestimage

