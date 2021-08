Diaporama Patrick Chesnais brisé par la mort brutale de son fils : "J'aurais dû mieux le protéger"

5 / 10

Semi-Exclusif - No Web - Patrick Chesnais et sa femme Josiane Stoléru - Soirée en l'honneur de Nathalie Baye, organisée par Louis Michel Colla, à La Chope des Puces, restaurant mythique de Marcel Campion à Saint-Ouen. Le 30 avril 2018 © Cyril Moreau / Bestimage

Exclusive - No Web No Blog pour Belgique et Suisse