Diaporama : Paul et Luana Belmondo en fête pour l'anniversaire de leur fils Giacomo, ce dernier a bien grandi

Paul et Luana Belmondo en fête pour l'anniversaire de leur fils Giacomo, ce dernier a bien grandi

Paul Belmondo et sa femme Luana au photocall de la cérémonie de clôture de la quinzième édition du Monte-Carlo Film Festival de la Comédie © Bruno Bebert/Bestimage © Purepeople BestImage, Bruno Bebert

Alessandro et Giacomo Belmondo - Sorties - Obsèques de Jean-Paul Belmondo en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris le 10 septembre 2021. © Dominique Jacovides / Bestimage © Purepeople BestImage, Dominique Jacovides

Paul Belmondo et son fils Giacomo Belmondo - Avant-première du film "De Gaulle" au cinéma UGC Normandie à Paris. © Coadic Guirec/Bestimage © Purepeople BestImage, Coadic Guirec

Paul, Luana et Giacomo Belmondo : photo souvenir partagée à l'occasion des 23 ans du jeune fils du couple. © Purepeople Instagram

Luana Belmondo embrasse ses fils Giacomo et Victor Belmondo lors des obsèques de Jean-Paul Belmondo en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris le 10 septembre 2021. © Cyril Moreau / Bestimage © Purepeople BestImage, Cyril Moreau

10 / 11