Paul et Luana Belmondo en fête pour l'anniversaire de leur fils Giacomo, ce dernier a bien grandi

L'année dernière, alors qu'il soufflait ses 23 bougies avec ses amis dans un restaurant de la capitale, il surprenait déjà sa mère pour la rapidité à laquelle il avait grandi. "Je sais que tu n'aimes pas, mais souvent je dis 'voici mon bébé'. J'ai fermé les yeux quelques instants et le petit garçon que tu étais s'est transformé en homme... 23 ans aujourd'hui", commentait l'animatrice d'émissions culinaires sur Instagram. Et oui, le temps passe vite, souvent bien plus lorsque l'on est parent...