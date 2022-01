Diaporama Philippe Etchebest : Rare photo avec sa femme Dominique, qui dévoile un nouveau look !

Philippe Etchebest : Rare photo avec sa femme Dominique, qui dévoile un nouveau look !

Dominique Etchebest se joint à son mari Philippe Etchebest pour manifester contre les mesures de restrictions liées au coronavirus (COVID-19) devant leur restaurant à Bordeaux les 2 et 9 octobre 2020.

Philippe Etchebest et son épouse - Montée des marches du film "La conquête" - 64e festival de Cannes en 2011.

Philippe Etchebest et sa femme Dominique assistent au spectacle "Laurent Gerra Sans Modération" sur la scène de l'Olympia à Paris. © Alain Guizard/Bestimage

Dominique et son mari Philippe Etchebest avec Virginie Calmels (Adjointe au Maire de Bordeaux et Tête de liste " les Républicains " aux élections Régionale) - Le chef Bordelais Philippe Etchebest inaugure son restaurant "Le 4ème mur" en présence de Alain Juppé sous les galeries de l'opera de Bordeaux, en face du restaurant de son concurrent Gordon Ramsay le 5 octobre 2015.

9 / 12

Exclusif - Philippe Etchebest - Chef étoilé et meilleur ouvrier de France - Backstage de l'émission OEED (On Est En Direct) , présentée par Laurent Ruquier et diffusée en direct le 17/04/21 sur France2 - Paris le 17/04/2021 ©Jack Tribeca / Bestimage