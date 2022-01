Philippe Etchebest : Rare photo avec sa femme Dominique, qui dévoile un nouveau look !

Depuis 25 ans, Philippe Etchebest est un homme amoureux. Il forme un couple solide avec Dominique, sa compagne et mère de leur fils adoptif Oscar-Louis. Contrairement au chef étoilé très connu, cette dernière évolue dans l'ombre. Pourtant, elle est toujours auprès de Philippe Etchebest et l'accompagne dans ses projets professionnels, comme pour l'ouverture de son nouveau restaurant gastronomique Maison Nouvelle, à Bordeaux. C'est d'ailleurs au sein de cet établissement gourmand que Philippe Etchebest et Dominique ont pris la pose ensemble, et avec leurs deux chiens, afin de partager leurs bons sentiments pour l'année 2022.

"Nous vous souhaitons nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Nous espérons de tout coeur qu'elle nous donnera l'occasion de nous retrouver, de partager, de se projeter. C'est cette capacité et cette envie d'avancer qui nous apportera la joie de vivre. Souhaitons-nous une année libre et épanouissante en 2022. Dominique et Philippe Etchebest", ont-ils signé sur Instagram vendredi 14 janvier.

Sur l'image, les amoureux apparaissent tout sourire et on constate que Dominique a bien changé. En effet, elle y dévoile un tout nouveau look capillaire, à savoir une coupe courte et blonde. Auparavant, elle s'était montrée avec un beau châtain foncé. En 2011 déjà, Dominique avait cependant déjà craqué pour le blond (voir notre diaporama).