Diaporama : Prince Harry et Meghan Markle : Départ inattendu de l'une de leurs collaboratrices, grosse décision du couple

1 / 20 Prince Harry et Meghan Markle : Départ inattendu de l'une de leurs collaboratrices, grosse décision du couple

2 / 20 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - Les membres de la famille royale et les invités à la sortie de la messe du jubilé, célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, Royaume Uni. © BestImage

3 / 20 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, arrivent à l'hôtel de ville pour l'événement Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go, à Düsseldorf, Allemagne, le 6 septembre 2022. © BestImage

4 / 20 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge - Les membres de la famille royale et les invités à la sortie de la messe du jubilé, célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, Royaume Uni, le 3 juin 2022. © BestImage

5 / 20 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - Les membres de la famille royale et les invités à la sortie de la messe du jubilé, célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, Royaume Uni, le 3 juin 2022. © BestImage

6 / 20 Le prince Charles, prince de Galles, et Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles - Les membres de la famille royale et les invités lors de la messe célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, dans le cadre du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Londres, le 3 juin 2022. © BestImage

7 / 20 Meghan Markle, duchesse de Sussex - Les membres de la famille royale et les invités lors de la messe célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, dans le cadre du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Londres, le 3 juin 2022. © BestImage

8 / 20 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - Les membres de la famille royale et les invités lors de la messe célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, dans le cadre du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Londres, le 3 juin 2022. © BestImage

9 / 20 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge - Les membres de la famille royale et les invités à la sortie de la messe du jubilé, célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, Royaume Uni, le 3 juin 2022. © BestImage

10 / 20 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - Les membres de la famille royale et les invités lors de la messe célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, dans le cadre du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Londres, le 3 juin 2022. © BestImage

11 / 20 Le prince Charles, prince de Galles, et Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles - Les membres de la famille royale et les invités lors de la messe célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, dans le cadre du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Londres, le 3 juin 2022. Royals attending the Service of Thanksgiving for the Queen, marking the monarch's 70 year Platinum Jubilee, at St Paul's Cathedral in London. June 3rd, 2022. © BestImage

12 / 20 Le prince Harry et Meghan Markle participent à la conférence de presse des Invictus Games 2023 à Dusseldorf, Allemagne le 6 septembre 2022. © Imago / Panoramic / Bestimage © BestImage

13 / 20 Le prince Harry et Meghan Markle participent à la conférence de presse des Invictus Games 2023 à Dusseldorf, Allemagne le 6 septembre 2022. © Imago / Panoramic / Bestimage © BestImage

14 / 20 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, arrivent à l'hôtel de ville pour l'événement Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go, à Düsseldorf, Allemagne, le 6 septembre 2022. © BestImage

15 / 20 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, - Les membres de la famille royale et les invités à la sortie de la messe du jubilé, célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, Royaume Uni, le 3 juin 2022. © BestImage

16 / 20 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex lors d'un excursion en bateau sur le Rhin jusqu'à la Merkur Spiel-Arena dans le cadre de la visite du couple ducal de Sussex pour l'événement 'Invictus Games Düsseldorf - 2023 One Year to Go' à Düsseldorf, Allemagne, le 6 septembre 2022. © BestImage

17 / 20 Le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex, et Zara Phillips (Zara Tindall) - Les membres de la famille royale et les invités à la sortie de la messe du jubilé, célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, Royaume Uni, le 3 juin 2022. © BestImage

18 / 20 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge - Les membres de la famille royale et les invités à la sortie de la messe du jubilé, célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, Royaume Uni, le 3 juin 2022. © BestImage

19 / 20 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, - Les membres de la famille royale et les invités à la sortie de la messe du jubilé, célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, Royaume Uni, le 3 juin 2022. © BestImage