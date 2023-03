Diaporama : Prince Harry et Meghan Markle : Dîner en amoureux à Los Angeles, le couple épanoui malgré les polémiques

1 / 14 Prince Harry et Meghan Markle : Dîner en amoureux à Los Angeles, le couple épanoui malgré les polémiques

2 / 14 Le prince Harry et sa femme Meghan Markle ont été vus pour la première fois depuis la sortie de son livre en plein coeur de Los Angeles. Le prince Harry et Megan Markle au photocall de la soirée de gala "Robert F. Kennedy Human Rights Ripple of Hope 2022" à l'hôtel Hilton de New York City, New York, Etats-Unis, le 6 décembre 2022. © BestImage, WALTER / BESTIMAGE

3 / 14 Très souriants, ils ont diné dans un club huppé et privé. Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, lors de la célébration du "Nelson Mandela International Day" au siège de l'ONU à New York. Le Prix Nelson Mandela des Nations Unies 2020 a été décerné à Mme Marianna V. Vardinoyannis de Grèce et au Dr Morissanda Kouyate de Guinée. New York, le 18 juillet 2022. © BestImage, STARMAX / BESTIMAGE

4 / 14 Le fils du roi Charles ne semblait pas trop atteint par les polémiques autour de son livre Spare. Le prince Harry et Meghan Markle lors du photocall de la soirée caritative Robert F. Kennedy Human Rights à New York le 6 décembre 2022. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

5 / 14 Un livre parodié plutôt violamment par la série South Park. Capture d'écran d'un épisode de South Park parodie Meghan Markle et le prince Harry dans le dernier épisode "The Worldwide Privacy Tour". © Comedy Central/JLPPA/Bestimage © BestImage, JLPPA / Bestimage

6 / 14 Meghan Markle, violamment moquée, aurait envisagé de porter plainte. Le prince Harry et Meghan Markle lors du photocall de la soirée caritative Robert F. Kennedy Human Rights à New York le 6 décembre 2022. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

7 / 14 Selon certaines sources, elle aurait finalement abandonné. Capture d'écran d'un épisode de South Park parodie Meghan Markle et le prince Harry dans le dernier épisode "The Worldwide Privacy Tour". © Comedy Central/JLPPA/Bestimage © BestImage, JLPPA / Bestimage

8 / 14 Les images de l'épisode de South Park avec le prince Harry et Meghan Markle. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

9 / 14 Le prince Harry et Megan Markle au photocall de la soirée de gala "Robert F. Kennedy Human Rights Ripple of Hope 2022" à l'hôtel Hilton de New York City, New York, Etats-Unis, le 6 décembre 2022. © BestImage, WALTER / BESTIMAGE

10 / 14 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, lors de la célébration du "Nelson Mandela International Day" au siège de l'ONU à New York. Le Prix Nelson Mandela des Nations Unies 2020 a été décerné à Mme Marianna V. Vardinoyannis de Grèce et au Dr Morissanda Kouyate de Guinée. New York, le 18 juillet 2022. © BestImage, PacificPressAgency / Bestimage

11 / 14 Le prince Harry et Megan Markle au photocall de la soirée de gala "Robert F. Kennedy Human Rights Ripple of Hope 2022" à l'hôtel Hilton de New York City, New York, Etats-Unis, le 6 décembre 2022. © BestImage, WALTER / BESTIMAGE

12 / 14 Le prince Harry et Megan Markle au photocall de la soirée de gala "Robert F. Kennedy Human Rights Ripple of Hope 2022" à l'hôtel Hilton de New York City, New York, Etats-Unis, le 6 décembre 2022. © BestImage, WALTER / BESTIMAGE

13 / 14 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, lors de la célébration du "Nelson Mandela International Day" au siège de l'ONU à New York. Le Prix Nelson Mandela des Nations Unies 2020 a été décerné à Mme Marianna V. Vardinoyannis de Grèce et au Dr Morissanda Kouyate de Guinée. New York, le 18 juillet 2022. © BestImage, PacificPressAgency / Bestimage